La actriz y presentadora habló abiertamente de una dolorosa operación a la que se sometió para lucir mejor y otra por salud

Jacqueline Bracamontes confiesa que se hizo unos retoquitos: ¿qué se operó?.

Jacqueline Bracamontes tiene fama de ser una mujer muy honesta que no le ve problema alguno a hablar de lo que sea. Y destacando que vivió cuatro embarazos seguidos, la guapa conductora de televisión confesó que tomó la decisión de hacerse una cirugía estética para que le fuera cosido su abdomen y así lucir mucho mejor.

La mexicana, siempre dispuesta a hablar con los medios, declaró al programa Ventaneando, que fue un poco doloroso ese procedimiento, pero dijo que estuvo bien habérsela realizado, aunque reconoció que en el momento que estaba en la sala de cirugía, pensó incluso en no volver a hacerse ningú otro retoque.

“Sí, fue doloroso, pero valió la pena, no me arrepiento, y ya no más, porque cuando estuve en la plancha dije: ‘doctor, más vale que quede bien, porque no pienso hacer esto nunca más en mi vida’”, confesó Jacky, revelando detalles de su cirugía.

Entre risas ella dijo: “las ‘bubis’, y después explicó: “y me cosí el abdomen, porque después de cuatro embarazos tenía el abdomen abierto, y por más que hiciera trescientas abdominales no se iba a cerrar nunca”, dijo la mexicana.

La ex Nuestra Belleza México también contó, que aprovechó el proceso quirúrgico para realizarse otro procedimiento, pero de carácter médico.

“Me quitaron una hernia, aprovechando que ya estaba ahí y me cosieron el abdomen”, afirmó la mexicana.

La presentadora admitió, cuando se lo preguntaron, que su esposo Martín Fuentes “era el más contento de todos”, por haberse hecho dichos procedimiento.

La protagonista de la telenovela Sortilegio ha formado un bello hogar al lado del corredor de autos, y sus cinco hijitas: Mini Jackie, Carolina, Renata, Emilia y Paula, y sobre su último embarazo, donde nacieron sus gemelitas, la estrella de la pantalla chica reveló que tenía mucho miedo.

El problema con ese embarazo no solamente era que fue considerado de alto riesgo, sino que le hacíá recordad a Jackie su primer embarazo de mellizos, cuando en el 2012 nació su hija mayor, pero su otro hijito falleció.

“Sentía mucho miedo por lo que mi primer embarazo, eso fue lo primero que se me vino a la cabeza, temí por la vida de mis bebés, por la mía y porque no saliera todo como esperábamos”, comentó la exreina de belleza a la revista Hola.

“Lo más complicado que me ha tocado vivir es que, en mi primer embarazo, me embaracé de dos bebés, un niño y una niña. Iba todo súper bien, pero en la semana 34 empecé con contracciones, me dice el doctor, ‘es que es un embarazo gemelar, es normal… En cuanto a mi familia, lo más fuerte que me ha tocado es la muerte de mi bebé”, recalcó Jackie refiriéndose a su hijito Martín, quien nació sin vida.