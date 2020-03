Galilea Montijo se lanza en paracaídas y sufre ataque de pánico: VIDEO

Hace pocos dias Galilea Montijo confesó detalles de la nueva temporada de Pequeños Gigantes, donde nuevamente será la conductora, y en un hecho que causó mucha sorpresa entre sus seguidores, la guapa mexicana hizo algo que aseguró jamás se atrevería a hacer. Y es que el joven youtuber de 23 años “Juan Basurita” Juanpa Zurita, la retó a lanzarse de un paracaídas, y la animadora de televisión se comió su nerviosismo y se tiró desde una avioneta.

La preciosa comunicadora subió la prueba de su osadía en su cuenta de Instagram, donde colgó unas imágenes y un video de antes, durante y después del momento del lanzamiento, y como lo dejo saber, todo lo hizo por sus Pequeños Gigantes.

En el video se ve a la conductora con su instructor, y el joven youtuber, en el momento en que se alistan para caer, y también cuando realizaron el salto.

En el mensaje que acompañó al video, la mexicana agradeció al Juan Basurita por lo amable y especial que fue con ella.

“Mi querido @eljuanpazurita gracias por esta gran experiencia 🙌🏼 eres un chavo súper talentoso, divertido y un caballero, lo digo con todo mi cariño, Gracias por preocuparte tanto por mí 🙌🏼🤙🏼 Ahora me toca verte como juez de @pequenosof te la vas a pasar increíble 💃🏻 Bienvenido”, puntualizó Gali en su Instagram.

También hay una imágen, donde se puede apreciar a la estrella ya en el aire con su instructor en la espalda, e ilustró el momento con una misiva, donde contó a grandes rasgos su experiencia, e invitó a ir al canal de “Juan Basurita” para que su público se entere de más detalles.

“Todo estaba increíble, la caída libre es lo más cool y extremo que puedan imaginar 🤙🏼😱 pero al abrirse el paracaídas miré hacía abajo…. 🤦🏻♀️ mejor vayan al canal de YouTube de @eljuanpazurita”, dijo la Montijo, dejando ver que sufrió un momento de pánico.

En la segunda imagen se ve a Galilea, con Juanpa, ataviados con toda la indumentaria requerida que se necesita para saltar, pero en esta foto la mexicana explicó que pasó.

“Yo sintiéndome súper pero antes del salto 🤦🏻♀️ antes del desmayo con mi @eljuanpazurita, vayan a su canal de YouTube y chequen el video”, afirmó.

En el video se puede ver de Pequeños Gigantes, le dijo Galilea a Juan, a lo que él respondió. “No, yo me dedico a las redes sociales, pero, si tú te lanzasel percance que sufrió Galilea, quien saltó a 13 mil pies de altura, pero cuando le faltaban solo 1000, se mareó y padeció un pequeño desmayo, situación, que afortunadamente, no pasó a mayores, lográndolo llevar a feliz término y sintiéndose orgullosa por su hazaña.

Cabe destacar que Galilea decidió lanzarse en paracaídas, luego de que el joven youtuber la retara a hacerlo para aceptar ser juez del show infantil.

“Yo escuché por ahí que vas a ser un juez en paracaídas, yo soy juez”, le dijo el joven’.

Para Montijo este ha sido uno de sus mayores retos, ya que las alturas le producen mucho miedo, y había dicho que no lo aceptaría.

“Claro que no, mi temor en la vida es aventarme de un paracaídas, no, soy una señora, y me da miedo que los silicones vuelen por ahí”, había dicho la conductora, quien luego tomó valentía y se aventó con mucha seguridad.