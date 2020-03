Top 5: Noticias Interesantes Marzo 02 del 2020

View this post on Instagram

Mi querido @eljuanpazurita gracias por esta gran experiencia 🙌🏼 eres un chavo súper talentoso, divertido y un caballero lo digo con todo mi cariño, Gracias por preocuparte tanto por mí 🙌🏼🤙🏼 Ahora me toca verte como juez de @pequenosof te la vas a pasar increíble 💃🏻 Bienvenido