Conoce la reacción de Gabriel Soto cuando le preguntaron sobre Laura Bozzo

Como ya es bien conocido el tema sobre las duras críticas que han recibido por parte de algunos presentadores, Irina Baeva y Gabriel Soto por el romance que se profesan, no hay duda que es la presentadora peruana Laura Bozzo la que más duramente los ha atacado.

A este respecto la actriz rusa ya se ha hecho sentir, pero ahora su pareja sentimental Gabriel Soto también reveló que piensa y siente sobre este bochornoso tema.

“Irina lo dice también y yo lo digo, hay que tomar las cosas de quien vienen, lo que si te digo que es una tristeza que haya una mujer que se exprese con esa vulgaridad sobretodo en un tema que ni siquiera le conviene, más bien ni le incumbe, ni le interesa, ni le afecta, ni mucho menos que se exprese y sobretodo de esa manera tan vulgar de otra mujer también, hay que tomar las cosas de quien viene, y como decimos Pedro dice más de Juan que de Pedro”, comenzó diciendo el actor de 44 años.

“Aquí está el cariño de la gente, la gente nos quiere, nos sigue, tenemos trabajo, acabamos de hacer la novela ‘Soltero con hijas’, que fue un gran éxito, tengo propuestas de teatro’, continúo diciendo Soto, quien la vez enfatizó que era lo más importante para él.

“Que mis hijas estén bien, y mis hijas están bien, entonces todo lo demás que la gente hable, que la gente diga también, como digo yo, cuando la gente habla Sancho señal que vamos cabalgando”, aseguró el mexicano.

El galán, quien tiene una apretada agenda de trabajo para los próximos meses, también confesó que se siente “pleno y feliz”.

“Estoy realizado, estoy sumamente enamorado, estoy feliz con mi pareja, tengo trabajo, mis hijas tienen salud, están creciendo bien, están felices”, apuntó el protagonista de ‘Yo no creo en los hombres’.

“Hay que ver las cosas de una manera positiva y agradecer todas las bendiciones que nos brinda la vida y no fijarnos si entrar en conflicto, paz, amor, felicidad para todo el mundo, y hay que respetarnos como finalmente no les afecte, no les importe, no les incumbe pues no se metan’, subrayó el artista de ‘Vino el amor’.

También el papá de Elissa y Miranda declaró que no solamente la gente le ha demostrado mucho cariño y apoyo a Irina sino también: “toda mi familia la quiere muchísimo, saben que es mi pareja, saben que estoy enamorado, saben que estoy feliz, y ella también se ha ganado el cariño de toda mi familia”, sostuvo Gabriel.