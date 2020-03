Fernando Colunga y sus historias de amor

Para nadie es un raro que Fernando Colunga lleva su vida privada muy en secreto, especialmente cuando se refiere a su vida amorosa.

A pesar de que el galán no maneja las redes sociales, sus fieles admiradores no cesan de preguntar por él, y continúan intrigados sobre sus amores.

El actor ha trabajado al lado de hermosas actrices, al protagonizar exitosas telenovelas, pero solo se le han conocido tres mujeres en su historial romántico, pero con ninguna de ellas llegó al altar, según lo dio a conocer El Diario.

En la telenovela María la del Barrio, el amor llegó con la también famosa Thalía, la química que se vio entre ellos fue una bomba, tratando de llevar la relación que tenían en la producción a la vida real, sin embargo en pocos meses todo terminó.

También se supo del romance que nació entre el artista y Aracely Arámbula, cuando trabajaron en Abrázame muy fuerte, el romance entre ellos fue muy discreto, y terminó sin saber nunca que pasó, ya que en su momento este noviazgo fue el preferido de sus seguidores.

Muchos tenían la esperanza de que con Blanca Soto fuera la vencida, ya que se dice que fue la relación más seria, y que ella pensaba que sonarían campanas de boda. Todo empezó cuando protagonizaron Porque el amor manda, y con tanta fuerza que compraron una residencia en Estados Unidos, pero igual que las anteriores nadie sabe que pasó, pero lo cierto es que se separaron y todo terminó.

Sin embargo, hace más de un mes que el guapo cincuentón habló con el programa de televisión “Un Nuevo Día”, y allí no tuvo reparo en abrirse y describir en detalle los requisitos que deben cumplir aquellas mujeres interesadas en conquistar su corazón.

Cabe advertir que en ese sentido Colunga es cero superficial. Así que ¡ tomen nota chicas¡

“Tiene que ser una gente con gran seguridad, una gran confianza y más con el tipo de escenas que hacemos, las cosas que pasan y la gente con la que convives porque con los horarios hay veces que, aunque tú quedes en algo, al momento se mueve el orden de grabación y se vuelve un desastre”, dijo el rey de las telenovelas, advirtiendo que quien esté interesado en él debe tener mucha comprensión.

“A mí me ha pasado que me decían, ‘es que no tienes consideración’, es el trabajo, no soy yo”, aseguró Colunga, convencido de que es difícil para una pareja entender su trabajo.

Recientemente, al ser interrogado en el mismo programa sobre los motivos por los que todavía no ha caminado hacia el altar con nadie, en un hecho poco común en el mexicano, quien no dice ni “pío” sobre sus asuntos personales, abordó la pregunta con mucha honestidad.

“Todo el mundo espera que aparezca un papel en una corte y no sabe qué tipo de compromiso hice yo. Lo apruebo, estoy de acuerdo, ni le tengo miedo ni estoy peleado y ¿quién dice que no tengo un compromiso que es más importante que lo que es un papel? También sé ha dicho que tengo un carácter complicado porque traigo toda una locura en la cabeza. ¿A poco es fácil que nos aguanten con los horarios que tenemos?”, le dijo el actor a Rashel Díaz.