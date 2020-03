Con un toque humor, Fabián Ríos pide auxilio en época del COVID-19: VIDEO

Fabián Ríos también se encuentra llevando la cuarentena en su hogar, junto a su familia.

A través de su cuenta de Instagram el actor subió un video donde dejó ver cómo está pasando estas semanas en el aislamiento preventivo por los efectos del coronavirus.

Con un toque de humor, en medio de esta difícil situación que está padeciendo el mundo, el colombiano muestra en el clip a su esposa Yuly Ferreira sentada muy cómodamente, escribiendo en el computador, chequeando su teléfono celular, y desentendida completamente de la labor que está realizando su esposo, quien se encuentra muy atareado en el área de la cocina con su hijito menor en brazos, y en vista de que ya no da más, se acerca a la mamá de sus hijos en una actitud de reclamo.

“Mami, mami, en serio, tienes que echarme una mano, mamacita por favor ayudémonos”, comenzó diciendo el artista como en tono de súplica y agregó quejándose profundamente: “porque es que me toca barrer, trapear, me toca cocinar, me toca lavar la losa, me toca cuidar a David, cuidar a Lulú, mami tienes que ayudarme un poquitico, decía Ríos sin descanso y casi ya para reventar en llanto, continuo.

“Por culpa de ese coronavirus, pero, yo soy feliz en esta casa mami, si me entiende, pero tampoco, 25 años de casados, somos una sociedad mami, al menos ayúdeme con el niño un momentico”, hasta ese momento Yuly se encontraba como en otro planeta, sin atender las ruegos de Fabián, así que el opta por tocarla para ver si reacciona, “mi amor, mi amor” le dice y de repente ella se quita con audífonos que tapaban sus oídos ,y en un tono fuerte, casi gritando por haberla interrumpido, le dice que ¿qué paso?.

¿Se imaginan ustedes cuál fue la reacción del actor de “Sin senos si hay paraíso?, pues tienen que ver el video y seguramente se sorprenderán.

Cabe recalcar que esta pareja es una de las más estables del espectáculo, como el mismo lo destaca en el video llevan 25 años juntos, y cada día se encuentran más enamorados, así lo dejó saber el actor a la revista People en Español, dos meses atrás, quien confesó que no descuida un solo momento a su pareja. Y entonces, ¿cómo le hacen para mantener la llama del amor?

A propósito, el declaró que después de la llegada de su segundo hijo, la llama del amor enardeció entre el actor de Telemundo y su esposa Yuly.

“La relación con Yuly está maravillosa, confesó Ríos y añadió: “Creo que ahora tenemos mucha más emoción porque ya son dos ojos de los que nos tenemos que esconder cuando (tenemos) que amarnos” (refiriéndose a su hija Lucía y su hijito David), aseguró el galán.

Además, cuando se le preguntó, ¿cómo hacían para mantener la llama del amor?, fue muy sincero.

“A mí me gusta cada día más mi esposa, creo que eso mismo pasa con ella y por eso estamos tan sólidos. Es un compromiso para llegar a viejos y obviamente en la intimidad también tiene que ser así. Cada día nos deseamos más”, afirmó.