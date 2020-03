Exatlon EEUU: ¿Dónde está “la pantera” Denisse Novoa?

View this post on Instagram

Hola a todos! Les platico que ya salí de mi cirugía y todo salió increíble! Estuve en manos del mejor equipo de doctores, el Dr. Uribe y el Dr. Vargas. Tengo dolor en la rodilla pero se que poco a poco ese dolor va a ir disminuyendo. Les quiero dar las gracias a todos por el apoyo que me han demostrado y todas sus buenas vibras, oraciones y bendiciones que me mandaron. Quiero que sepan que a parte de mi familia y amigos, todos ustedes son mi motor para seguir adelante. Ustedes me motivan con cada mensaje de apoyo que mandan y el cariño que me han demostrado. Estoy lista para echarle ganas a mi rehabilitación y pronta recuperación y se que con la bendición de Dios y el apoyo de todos ustedes, lo voy a lograr y me levantaré de esta más fuerte que nunca! Con más ganas, con más energía, con más determinación! Me gustaría que esto les sirva a todos como un ejemplo de superación y que de cualquier golpe, por más fuerte que sea, físico, emocional, o mental, siempre nos podemos levantar! Me verán caer y levantarme pero JAMÁS me verán rendirme! • 彡 🐾 <Ⱡ₳ ₱₳₦₮ɆⱤ₳ >🐾彡 • #imparable #lapantera #lapanteranovoa #exatlon #exatloneeuu #telemundo #aclreconstruction #meniscusrepair #nevergiveup #nuncaterindas #paraadelante #seguimoscontodo #telemundo #teamcontendientes