Exatlon EEUU: ¿Cómo pasa la cuarentena “La Pantera” Denisse Novoa? (VIDEOS)

Este post va dedicado a mi hijo 😻 que siempre lo subo a los historias pero creo que no lo había subido a mi feed. Se llama Aquilles y lo rescate cuando tenia 1 día de nacido. Dato curioso: le puse Aquilles por el mejor guerrero de la mitología griega en la guerra de Troya. Porque cuando lo encontró una amiga en el callejón atrás de su casa, estaba solito, justo después del huracán Irma y sobrevivió como 6 horas sólo. Nunca supimos quien fue la mamá ya que nunca apareció, ni sabemos si tuvo hermanitos porque no encontramos nada. Y cuando era un bebé se arrastraba (ya que todavía no podía caminar) rapidísimo. En fin, mi hijo gatuno es un guerrero y por eso se llama Aquilles o como le dicen muchos ya "el panterito" jajaja ❤️