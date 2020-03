Exatlon EEUU 4: ¿Quién salió de la competencia hoy domingo de eliminación?

View this post on Instagram

TIENES QUE MANTENER TU CABEZA EN ALTO, SEGUIR LUCHANDO Y HACERLO LO MEJOR QUE PUEDAS. Con la mejor actitud y siempre positivos contra cualquier resultado. Sabemos que el circuito de barro no es el favorito de muchos pero la clave es disfrutarlo y poder anotar puntos. 🚩 #TeamMaza #TeamFamosos