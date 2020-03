Exatlon 4 EEUU: ¿Qué está celebrando hoy Chuy Almada?

View this post on Instagram

⚡️Quiero desearte un PROSPERO AÑO NUEVO 2020, que nunca falte un sueño por el que luchar, un proyecto que realizar, algo que aprender un lugar donde ir, has de tu vida una obra de arte. 🦍 . Y no he venido aquí a prometerte el éxito. Pero sí he venido a recordarte algo que a veces puede que se nos olvide. Cualquiera que sea ese objetivo que tengas en tu vida, cualquiera que sea eso que hoy es tu sueño… puedes llegar a conseguirlo si dedicas tu tiempo a aprender cómo lograrlo. ✍ . No importa lo que sea, llenar un estadio de gente que vino a escuchar tu música, escribir un libro, tu podcast, actuar, acabar dedicándote a tu pasión, mejorar tus relaciones, conseguir el físico de The Rock, recuerda TODO ES POSIBLE. . Sigo ilusionado igual que el primer día que empecé. Y se vienen cosas increíbles en el próximo año, se los prometo. . Doy gracias a la vida por tenerte @dianaavilesf y a ti que estás leyendo esto aún a mi lado. . . Un fuerte abrazo ejercito, aunque voy a estar alejado de mis redes por unos meses mientras este en Exatlon.. RECUERDA QUE SI NO VA A TRONAR MEJOR QUÉDATE EN LA CAMA! . . . Escríbeme tu propósito de este año 👇 te leo!!! #newyear #exatloneeuu #couplegoals