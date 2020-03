Derbez guarda un resentimiento por Victoria Ruffo: ¿por qué?

Entre 1992 y 1997 Eugenio Derbez, uno de los comediantes más queridos de México, y Victoria Ruffo, la entonces reina de las telenovelas, protagonizaron uno de los matrimonios más bellos y mediáticos del mundo del entretenimiento.

De su relación nació su hijo José Eduardo, pero lo que parecía ser una familia envidiable, al final terminó en muy malos términos, incluso con duras acusaciones de la protagonista de telenovelas como “La fiera” y “Cadena de lágrimas” hacia su entonces esposo, a quien acusó de haber organizado una boda falsa con actores y a quien posteriormente señaló de ser un muy mal padre que no se preocupó por el bienestar de su retoño.

Y 23 años después de la ruptura definitiva con la madre de su hijo, el actor de la película “No se aceptan devoluciones” fue interrogado sobre si estaría interesado en sentarse a hablar con la Ruffo para limar asperezas y poder promover una reconciliación para llevar la fiesta en paz.

Con mucha honestidad, y con su particular estilo de humor, Derbez dio una respuesta que por un lado pareció ser un sí, pero que por otro dejó ver que aun guarda un profundo resentimiento por la estrella de Televisa, quien rehizo su vida y es madre de dos gemelas.



“sí, estoy abierto a la reconciliación, siempre he estado abierto…. Lo que pasa es que hay muchas cosas que pesan del pasado. Ha sido complicado. No ver a mi hijo, en no sé cuántos años, eso me duele hasta lo más profundo. No se vale”, dijo el mexicano, en entrevista con el programa de televisión Ventaneando.

Derbez también mencionó que según su opinión, él no le hizo nada malo a la madre de su hijo, pero que ella está dolida con él.

“Luego la gente se ofende por cosas que uno ni se imagina. En una de esas le tengo que pedir una disculpa, con mucho gusto lo haría, pero no creo, no que yo me acuerde, pero igual con todo el gusto se las pido… las disculpas”, agregó el mexicano, hablando en doble sentido.

Y sobre la supuesta falsa boda, el actor dijo que le concedió una reciente entrevista al canal de YouTube de su hijo José Eduardo, donde abordó ese tema a plenitud, por lo que recomendó que la vean, pero como anticipo negó que haya hecho un montaje, como ha denunciado Ruffo.

“No puedes engañar a una persona así, no hay manera, a ella y toda la familia, eso es imposible. Además me meterían a la cárcel, vean la entrevista”, agregó el actor y director.