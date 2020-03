El reto de TikTok se ha hecho viral: Mira los famosos que lo han hecho

TikTok es la red social del momento, los adolescentes y celebridades con reconocimiento a nivel mundial han mostrado su faceta más creativa en sus perfiles en la plataforma digital que fue fundada en el año 2012 en China. Sin embargo, fue hasta 2017 que estuvo disponible en dispositivos inteligentes en otros países.

Jennifer López y Alex Rodríguez son los autores de un reto viral que inició recientemente en TikTok, todo ocurrió el pasado domingo 08 de marzo cuando la pareja dio a conocer un video en el que se mostraban bailando, pero lo que captó la atención de sus seguidores fue el cambio de vestuario que hicieron en el mini clip.

La publicación en el Instagram de Alex Rodríguez con el video, actualmente cuenta con más de 03 millones de visualizaciones y alrededor de 30 mil comentarios. Un verdadero récord para el ex beisbolista y prometido de “La Diva del Bronx”.

Te invitamos a disfrutar del vídeo:

Ver esta publicación en Instagram Late night Tiktoks💯💯 @jlo . Follow me at AROD13!!! Una publicación compartida de Alex Rodriguez (@arod) el 8 Mar, 2020 a las 8:27 PDT

Al estilo de Karla Martínez y Alan Tacher

Al ocurrente video de JLO y Alex Rodríguez se le unieron los presentadores de Despierta América, Alan Tacher y Karla Martínez que protagonizaron un divertido video que fue compartido por la cuenta oficial en Instagram del show matutino de Univisión.

En el clip inicialmente se puede apreciar a una Karla Martínez bailando al ritmo de la música mientras Tacher luce más serio que nunca, pero un giro inesperado termina mostrando al talentoso mexicano con el atuendo de su compañera y bailando al mejor estilo de un “robot”, algo que desencadenó una ola de reacciones por parte de fanáticos y personalidades de la industria del entretenimiento.

“Lo máximo”, “De eso se trata la vida, de ser felices”, “La cara de Karla, no se aguanta la risa”, “Es el mejor que he visto hasta el momento”, “Yo no sé qué causa gracia esa ridiculez”, “Alan tiene las piernas como Lili Estefan”, fueron algunas de las reacciones al clip de Tacher y Martínez.

El clip de Alan y Karla cuenta con más de 490 mil visualizaciones y alrededor de 3200 comentarios.

Al estilo de Ana Patricia Gámez y Rafael Araneda

Los presentadores del programa “Enamorándonos USA” de Univisión, Ana Patricia Gámez y Rafael Araneda se unieron al reto del momento al ritmo del tema musical “La Vaca”, en el clip se puede apreciar los ocurrentes pasos de baile de las estrellas y a su vez, el sorpresivo cambio de vestuario.

La publicación con el video original en la cuenta en Instagram de “Enamorándonos USA”, cuenta con más de 130 mil visualizaciones y alrededor de 3100 comentarios.