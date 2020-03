Los consejos de Dayanara Torres para ganarle la guerra al cáncer

View this post on Instagram

#NationalHorseProtectionDay 🐴 Para dar luz a la difícil situación de los caballos en América y ayudar a los miles de caballos no deseados en este país a encontrar hogares para siempre… I ♥️🐴 ( SWIPE⬅️DESLIZA ) #Espeluza … Gracias Papi por enseñarme con paciencia a #HorseBackRiding… . To bring light to the plight of horses in America and beyond and help the thousands of unwanted horses in this country to find forever homes… #🐎 #🐴 #🦄 #iLoveHorses #Horses #LoveYouDad #MissingYou #Dad #RidingWithMyDad www.horseprotectionday.com