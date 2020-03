Actriz Danna García está en aislamiento ¿Tiene Coronavirus?

El mundo del entretenimiento también ha sufrido los embates de la pandemia que tiene a todos en vilo, el llamado Coronavirus, ó COVID-19 no discrimina, y ya varias personalidades han hecho público su contagio, incluyendo a la actriz colombiana Danna García.

La estrella de exitosas telenovelas como Pasión de gavilanes y Qué bonito amor, que acaba de regresar de Europa, epicentro de la pandemia, compartió un video con sus seguidores de redes sociales que es portadora del virus que ya afecta a más de 160 mil personas en todo el mundo y ha cobrado muchísimas vidas a escala global.

“Sí, estoy en aislamiento, sí, tengo coronavirus, pero tengo síntomas que creo que son muy positivos”, informó la intérprete de 40 años, quien aseguró mantenerse asintomática por medio de sus historias de Instagram. que han sido replicadas por cientos de periodistas de entretenimiento como es el caso de Moisés Gonzáles:

“Estoy bien, aislada. Evito contacto con las personas”, aseguró Danna, quien al no presentar síntomas graves no requiere hospitalización y aprovechó para hacer un llamado a la consciencia. “Quédense a salvo, quédense en casita, no más bares, no más discotecas, no más eventos por favor, esto no va a parar, depende de ti y de mi”, dijo.

El Coronavirus es una afección respiratoria de alto y rápido contagio que ocasiona tos seca, fiebre y otros síntomas que desencadenan en severos daños pulmonares y podrían resultar fatales. Harvard Medical School aconseja : “COVID-19 a menudo causa síntomas similares a los que experimentaría una persona con un resfriado fuerte o gripe. Y al igual que la gripe, los síntomas pueden progresar y poner en peligro la vida. Su médico tiene más probabilidades de sospechar coronavirus si: tiene síntomas respiratorios y recientemente viajó a países con propagación continua del virus COVID-19 en la comunidad, incluidos China, Irán, Italia, Japón, Corea del Sur, o usted ha estado expuesto a alguien sospechoso de tener COVID-19, o ha habido una propagación comunitaria del virus que causa COVID -19 en tu área “.

La prestigiosa universidad también asegura: “Algunas personas infectadas con el virus no tienen síntomas. Cuando el virus sí causa síntomas, los más comunes incluyen fiebre baja, dolores corporales, tos, congestión nasal, secreción nasal y dolor de garganta. Sin embargo, COVID-19 ocasionalmente puede causar síntomas más severos como fiebre alta, tos severa y falta de aire, lo que a menudo indica neumonía”.

Danna García es una de las primeras actrices colombianas internacionalizadas en México con la telenovela Al Norte del Corazón, de TV Azteca, y es muy recordada por personificar a la audaz y enamoradiza “Marcela Vallejo”, en la legendaria telenovela Café con Aroma de Mujer, con Margarita Rosa de Francisco en el papel protagónico.