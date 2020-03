¿Myrka Dellanos es la nueva presentadora de “Un Nuevo Día”?

View this post on Instagram

Amigos! Mañana regreso a Telemundo para presentar el programa matutino Un Nuevo Dia toda esta semana. Le pido a Dios que use mi presencia para traer paz en medio del pánico mundial. Nosotros como creyentes sabemos que en medio de la crisis y la desesperacion, la oración es nuestra primera arma de batalla. Espero me acompañen y me tengan a mi en oración para que triunfe la verdad sobre el pánico. Nos vemos mañana! 🌟 • Friends! I’ll be hosting Telemundo Network’s morning show Un Nuevo Dia beginning tomorrow at 7am, all week. As a journalist, I pray that I will speak truth to our country and all of LatinAmerica especially during this pandemic. Please keep me in prayer that my presence will reflect the Prince of Peace on the airwaves. I don’t take my role lightly and I know and believe I have been called for such a time as this! Love you all! See you tomorrow!