Charlotte Lawrence da positivo por COVID-19: “voy a estar completamente bien”

Cada vez se alarga más la lista de los famosos que han dado positivo por la pandemia de coronavirus, ahora se agrega a esta la cantante Charlotte Lawrance.

La intérprete, de 19 años, lo dejó saber hace unos días a través de su cuenta de Instagram, con la que cuenta casi con un millón de seguidores.

En su mensaje la joven hace un llamado para que la gente proteja especialmente a los que más necesiten ayuda por este virus que se está propagando rápidamente y se continuará extendiendo si no tomamos conciencia de lo que está pasando a nuestro alrededor, Lawrence por su parte dijo que ella estaría muy bien.

“Hace un par de días, mi médico me informó que yo también tengo COVID-19. Muchos de nosotros lo haremos”, escribió la Lawrence.

“Voy a estar completamente bien. Pero muchos de los que lo contraen no lo serán si muchas personas se enferman demasiado rápido. Así que este no soy yo pidiendo oraciones, amor, dulces mensajes. Este es mi caso para que todos ustedes protejan a los menos capaces de sobrevivir a este virus”, enfatizó la artista.

Lawrense insistió para que la gente se quede en casa, que piensen en sus seres queridos, especialmente en la gente mayor: “piensa en tus padres, piensa en tus abuelos. Amo a tantas personas que podrían tener dificultades para superar esto”, puntualizó la artista y llamó fuertemente la atención de la gente inconsciente, que no ha tomado está terrible situación en serio.

“Piensa en alguien que enferma a tus seres queridos porque no escucharon, porque pensaron que sabían mejor. Porque eran egoístas”, expresó Charlotte.

Y la famosa joven agregó con mucha convicción: “Tenemos el poder de frenar esto. Y por el amor de Dios, poner(te) en cuarentena o estarás en mi lista”.

Haces unos meses, la cantante de “God Must Be Doing Cocaine le dijo a People que los artistas tienen el compromiso a través de su arte de hablar, de reflejar lo que piensan, confesando que en algunas ocasiones no le ha sido fácil: “Creo que cada artista tiene la responsabilidad de compartir su voz y su opinión y sus pensamientos sobre lo que creen. Ha sido difícil para mí expresar ese sentimiento en palabras (porque no) sabía cómo hacerlo sin ofender a las personas o sentir que hablo por alguien que no sea yo”, dijo Lawrence en ese entonces.

Además, la talentosa Charlotte añadió que cuando crea, lo hace a través de experiencias de la vida misma: “soy alguien que escribe mis emociones y escribo sobre experiencias reales y escribo sobre cosas que me pasan y pasan a mi alrededor porque tengo ganas de ser compositora y expresar emoción, tienes que escribir lo que ya sabes”.