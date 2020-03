César Bono asegura que se está muriendo: ¿qué enfermedad tiene el actor?

El queridísimo actor César Bono, considerado una de las leyendas del cine, el doblaje y la televisión mexicana, sorprendió a todos sus seguidores tras hacer una dura confesión, que alarmó a más de uno.

El artista de 69 años, quien padece del corazón y quien tiene complicaciones con una hernia hiatal que requiere cirugía, aseguró no solamente que no tiene intenciones de pasar por el quirófano, sino que advirtió que siente que se acerca su final.

“Mi organismo se está muriendo; se oye gacho, pero es la realidad. Tengo más de 12 infartos y uno en el cerebro, no puedo decir que estoy rebosante de salud. Soy un hombre de casi 70 años que se está muriendo”, dijo la estrella de la serie de televisión Vecinos, en diálogo con la revista TvyNovelas.

El mexicano explicó que tomó la determinación de no seguir visitando médicos y que prefiere que las cosas se den de manera natural, hecho que incluso lo ha llevado a tener serias diferencias con sus familiares.

“No quiero ver un solo doctor más. Mis hijos se enojan, pero no voy a vivir de acuerdo a lo que ellos piensen. Duele perder a los padres, pero vivir como lo hago duele más”, agregó el actor, quien recalcó que no se siente bien con la vida que está llevando.

Y aunque Bono no se refirió a sus expectativas de vida, fue muy crudo al tocar el tema y mencionó que esta casi seguro que su muerte ocurrirá entre 12 y 24 meses.

“Yo no creo vivir muchos años más. Uno más o dos, por ahí”,dijo el actor, causando revuelo entre sus fans, quienes lamentaron la manera como habla el actor, a quien se le nota una profunda depresión en sus palabras.

Hubo incluso quienes a través de sus redes sociales hicieron un llamado a los parientes de Bono para que lo ayuden a salir de esa tristeza y lo pongan bajo tratamiento.

Pero contrario a esas posturas de sus seguidores, el actor mexicano aseguró que no es un asunto de depresión sino de realismo, y que prefiere vivir tranquilo y sin la presión de los hospitales, los últimos díás de vida.

“Yo me siento más que bien pagado con la vida, me dio mucho más de lo que yo esperaba en cuanto a trabajo, amores: amo a mis hijos, mis nietos, mi mujer, amé a mis padres sobre todas las cosas, a los abuelos que conocí. Me la he pasado amando y trabajando”,concluyó el querido actor de la serie Betty en Nueva York, destacando que a pesar de que el momento actual ha sido muy difícil para el por su delicado estado de salud, ha sido un hombre muy afortunado y ha vivido cosas maravillosas.