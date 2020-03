Carmen Villalobos llora de rabia por brutal maltrato a un perrito: VIDEO

Los fieles seguidores de Carmen Villalobos, la protagonista de la serie de televisión “Sin senos sí hay paraíso”, saben que la bella colombiana es fiel amante y defensora de los animales.

Y esta vez, en un conmovedor video, la estrella de las telenovelas lloró de rabia e impotencia al denunciar el maltrato del que fue víctima un cachorrito esta semana en su país natal.

“Si bien es cierto que cada vez hay más personas interesadas por el tema animal, también es cierto que hay personas que siguen maltratando a los animales y a uno no le cabe en la cabeza. Si a usted no le gustan los animales o le molestan, de verdad le incomodan, es válido que no le gusten, pero por qué hacerles daño, por qué maltratarlos, por qué abandonarlos”, empezó diciendo la actriz en el clip compartido en sus redes sociales, grabado, mientras manejaba su automóvil, dando paso a la cruda historia que la tiene mal.

“Hace dos días hubo un caso aquí cerca de Bogotá, en Zipaquira. Un tipo que iba pasando y agredió a un perrito porque sí, lo agredió y comenzó a pegarle. Y no solamente comenzó a pegarle con las piernas y con las manos sino que cogió un palo y comenzó a pegarle en la cabeza al perro, a tal punto que le sacó los ojos y no solamente no le bastó eso sino que cogió una pistola de balines y se la estalló en la cabeza al perro”, narró la estrella de Telemundo en su red social, haciendo un llamado fuerte al respeto a los animales.

“No es justo, no es justo porque las personas que rescatamos, que nos preocupamos, que queremos darles una segunda oportunidad a los animales que han sido víctima de maltrato, de abandono, estamos todos los días ahí en la lucha y no es justo que sucedan este tipo de cosas”, dijo la colombiana llorando de impotencia.

“Sí me pongo así porque es a diario que recibo casos, denuncias. Yo sigo a muchas fundaciones, pongo mi granito de arena también y es triste que sigan pasando este tipo de cosas”, dijo.

La artista de 36 años, quien daba vida a Catalina en la popular serie de televisión advirtió que tiene claro que muchas personas ven su molestia como algo exagerado, pero recalcó que quienes piensan así deberíán tener mayor sensibilidad por los animales.

“Muchos dirán: ‘esta boba se pone a llorar por un animal’. Y pues la verdad sí, sí me afecta y me afecta mucho, por eso le pido a la gente que nos ayude a acabar con estos abusos”, recalcó Villalobos. “Denuncien, es la única manera de comenzar a acabar con esta problemática con los animalitos. No se vale, cada uno lucha por la causa social que quiere, y yo lo hago por los animales, y lo seguiré haciendo”.