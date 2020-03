Carmen Villalobos le jala la oreja a los que se quejan de la cuarentena

Carmen Villalobos, una de las actrices con gran popularidad y muchos admiradores, confesó que últimamente le estresa entrar a las redes sociales porque se da cuenta de que en estos momentos tan difíciles como el que estamos atravesando por la pandemia del coronavirus, hay algunos que se están lamentando todo el tiempo por cosas que no tienen la misma importancia como el de miles de personas que no pueden suplir su diario vivir.

A través de la red social la estrella habló en un video compartido por el programa ‘Suelta la sopa’ y expresó lo que pensaba, comenzó saludando y paso a seguir confesó que es lo que la agobia.

“Hola, ¿cómo están?, yo a veces aparezco por aquí, otras veces no, pero nada les voy a decir la verdad, a veces me alejo un poquito de las redes sociales porque me estresa de alguna manera, y aunque yo sé que estamos viviendo una situación muy difícil, me estresa entrar, por ejemplo, al Instagram y ver a tantas personas que yo sigo, estresadas porque ya no saben qué hacer con el octavo día de cuarentena, que están que se dan contra las paredes, que no pueden ir al gimnasio, que no pueden comer…que no pueden…que no pueden…que no pueden”, manifestó la artista.

https://www.instagram.com/sueltalasopatv/?hl=en

La colombiana prosiguió haciendo una profunda reflexión en este aspecto.

“Y no se han puesto a pensar que somos tan afortunados, porque nos podemos quedar en la casa, tenemos un techo donde pasar la noche, tenemos comida, tenemos una cama, ¿entonces?, contrario a las personas que no pueden, de verdad somos, muy, muy afortunados y lo que deberíamos es dar gracias porque lo podemos hacer, y en estos momentos hay miles de familias que trabajan del día a día y que ni siquiera tienen donde pasar la noche y no saben que le van a dar a sus hijos esta noche de comer o mañana”, enfatizó Villalobos.

No solo la protagonista de ‘Sin senos si hay paraíso” pensó en la gente, también en su mensaje hubo un espacio para los animales: “tantos animalitos, por ejemplo, que están en la calle en condición de abandono que también están pasando muchas necesidades porque comen de las sobras y sobreviven de lo que la gente en el día a día les da y también están muy mal”, expresó la actriz.

Carmen insistió que llegará el momento en que se podrá volver a la normalidad, pero que por ahora demanda que no protesten tanto: “así que mi gente no nos quejemos tanto, esta es una invitación, ya podremos si Dios lo permite continuar con nuestra vida”, refiriéndose a la rutina que cada uno lleva, pero eso sí, fue muy enfática en aclarar.

“Ojo!, esto no quiere decir que yo mañana no me ponga aquí toda feliz y que no suba un reto de todos los que están pasando y que no pueda salir, con esto no quiere decir que yo no voy a subir cosas diferentes a lo que estoy subiendo ahorita, seguiré subiendo contenido y cosas graciosas y ‘vainas’ que podemos hacer, y de pronto lo que yo hago en el día a día”, puntualizó la esposa del actor Sebastián Caicedo.

“Solamente es como un pensamiento que les quería compartir, solamente no nos quejemos tanto que somos muy afortunados, les mando un beso gigante”, concluyó la famosa actriz.