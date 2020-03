Camilo y Evaluna Montaner unen sus voces en “Por primera vez”

Los artistas Camilo y Evaluna Montaner acaban de lanzar a nivel mundial su nueva canción y video titulado “Por Primera Vez” bajo el sello Sony Music Latin y Hecho a Mano.

Este estreno es sumamente especial ya que representa la primera vez que ambos artistas graban y lanzan una canción juntos, una que además relata el momento preciso que están viviendo desde la celebración de su boda, la cual se llevó a cabo el pasado mes de febrero.

Los millones de personas que a través de sus redes sociales han conocido, disfrutado y se han enamorado de esta verdadera historia de amor entre el cantautor colombiano y la cantautora y actriz venezolana, son los invitados de honor a unos de los acontecimientos más importantes de lo que va de sus vidas.

Con letra y música a cargo de Camilo Echeverry, Evaluna Montaner, Juan Morelli, Jon Leone y Gabriel Edgar González Pérez, “Por Primera Vez” cuenta con ese sello único que ha llevado a Camilo a convertirse en uno de los artistas más reconocidos de su generación, acompañado de la unión perfecta entre su voz y la celestial interpretación de Evaluna.

“Es un sueño hecho realidad hacer una colaboración con mi esposo. Es una canción igualita a nosotros y me emociona mucho que la gente pueda conocernos más,” expresó Evaluna. Mientras que Camilo afirmó que “es mi colaboración más soñada. Estoy cantando una canción con la mujer a la que le escribo y le he escrito todas mis canciones.”

El sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales, mientras que el video, dirigido por Joe Prouty y filmado durante la boda de Camilo y Evaluna en la ciudad de Homestead, FL, puede ser visto a través de YouTube.

“Por Primera Vez” al igual que sus éxitos internacionales “No Te Vayas”, “Tutu” junto a Pedro Capó y Shakira más “La Difícil”, son algunos de los temas que formarán parte del primer álbum de estudio de Camilo, el cual está previsto a salir a la venta en abril, 2020 a nivel mundial.

Después del anticipado lanzamiento de su álbum, Camilo recorrerá el país y América del Sur con su primera gira de conciertos, cuyas fechas serán anunciadas próximamente.