Bugzy Malone sufrió terrible accidente: ¿el rapero está vivo o muerto?

Bugzy Malone sufrió un terrible accidente en Bury, Manchester, la noche del 26 de marzo, y aunque al principio en algunas redes se afimó que el cantante había perdido la vida, por fortuna, está vivo.

Malone, nombre real Aaron Davis, de 29 años, chocó con un Audi A4. Un testigo, Waqas Mahmood, le dijo a The Sun que Malone “voló de su auto” después de la colisión.

Dos hermanos que atendieron a Malone aseguraron que el rapero estaba vivo.

Mahmood y su hermano atendieron a Malone inmediatamente después del incidente. Los hermanos dijeron que Malone les pidió que contactaran a la novia del rapero para decirle que él estaba bien y que ella debería ir al lugar del accidente. Mahmood le aseguró a Malone que lo más importante era que el rapero aún estaba vivo.

Las imágenes del accidente muestran que una bicicleta cuádruple golpea el automóvil cuando el Audi sale a la carretera. Malone es impulsado desde la bicicleta.

Un video posterior mostró a Malone sangrando de su cabeza adyacente al lugar del accidente. Malone fue llevado de urgencia a un hospital cercano.

No está claro si alguien enfrentará cargos criminales en relación con el accidente. Mahmood le dijo a The Sun que el conductor del Audi estaba ileso y que estaba hablando por teléfono con la policía cuando los hermanos llegaron a la escena.

Al menos una persona se ha preguntado si estaba permitido que el cantante saliera a dar un paseo en plena crisis del coronavirus.

Al menos un usuario de Twitter, a través de New Music Express, cuestionó si era correcto que el rapero estuviera fuera durante la cuarentena del coronavirus. El usuario escribió: “Obviamente, las oraciones por Bugzy Malone van porque el accidente fue muy grave y espero que mejore pronto … pero al mismo tiempo, me pregunto si este fue un movimiento tan idiota corriendo cuando primero debería estar encerrado, y ahora NHS tiene que ayudarlo cuando ya hay suficiente presión”.

El YouTuber KSI tuiteó sus mejores deseos a Malone diciendo: “Estoy rezando por ti, por favor no mueras con nosotros @TheBugzyMalone”. El compañero rapero Chip tuiteó: “Rezo a @TheBugzyMalone desde el lugar más sincero en mi corazón y alma. Espero que salga adelante. 💙🙏🏾🐾.” La cuenta oficial de los Premios MOBO tuiteó: “Es triste escuchar la noticia de que @thebugzymalone estuvo involucrado en un grave accidente de moto anoche. Nuestros pensamientos continuos están con él y su familia para una pronta recuperación ❤️🙏🏾 #BugzyMalone”.

La policía ha dicho que no se han realizado arrestos en relación con el accidente.

Malone es mejor conocido por su álbum de 2017, “King of the North”, que alcanzó el número cuatro en las listas del Reino Unido.

Malone es considerada una figura clave en el renacimiento de la escena de grime rap del Reino Unido.

Una declaración oficial de la Policía del Gran Manchester sobre el accidente decía: “Poco antes de las 9.20 p.m. anoche (25 de marzo)… la policía fue llamada a Rochdale Road, Bury para informar sobre una colisión que involucraba un automóvil Audi y un quad. Los servicios de emergencia asistieron y el conductor de la bicicleta quad, un hombre de 29 años, resultó gravemente herido y fue llevado al hospital para recibir tratamiento. No se cree que sus heridas sean potencialmente mortales. No se han realizado arrestos y las investigaciones están en curso”.