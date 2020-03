Angélica Rivera regresará a la pantalla, eso afirma su hija Sofía Castro: ¿cuándo?

Angélica Rivera ha estado retirada de la pantalla por largo tiempo, pero ahora su hija Sofía Castro dice que su mamá está preparando todo para volver y subrayó que será a lo grande.

Mientras fue la primera dama de México, al convertirse en la esposa del entonces mandatario Enrique Peña Nieto, Angélica se entregó a su rol y abandonó su carrera de actriz.

Amada por muchos leales seguidores, que siempre la tienen presente, y desean verla nuevamente en una producción, la hija de la artista siembra la esperanza al declarar que Rivera hará un regreso formal a la televisión asegurando que será magnífico.

“Mi mamá está entre Miami y México viendo cuándo regresa a la televisión, está muy enfocada en ella. Sí regresa y va a regresar a lo grande”, enfatizó Sofía en entrevista para Quién.

Después de que el ex mandatario y la ex primera dama terminarán el periodo presidencial en el 2018 y tras el divorcio con Peña Nieto, la famosa mexicana reapareció en uno de los ensayos de Mira Quién Baila All Stars, programa de Univisión, donde participó su hija Sofía Castro, de 23 años.

“Vengo de mamá y hoy quiero que la gente sepa que vengo de mamá, que vengo a apoyar a mi hija, que vengo a darle consejos, que vengo a darle mucha fuerza y sobre todo agradecerte Sofi, quiero agradecerte públicamente que has sido un pilar muy fuerte cuando más te he necesitado, ahí has estado”, declaró la recordada “Gaviota”.

“Hemos vivido momentos muy bonitos, momentos no tanto, como lo vive cualquier familia. Nunca te des por vencida y, sí, estoy orgullosa de ser la mamá de Sofía Castro”, afirmó la bella Angélica.

También la hija de la ex primera dama de México echo abajo el rumor que corría de que su mamá se mudaría a Europa para radicarse allí.

“Ustedes saben dónde está mi mamá, la gente podrá decir misa, mañana van a decir que yo vivo en Japón y que mi papá en Tailandia”, puntualizó la intérprete.

En su cuenta de Instagram Sofía Castro subió una hermosa imagen de sus adorables papas, Angélica Rivera y el productor José Alberto Castro acompañándola en un ensayo del programa de Univisión, donde se ven muy felices.

Además, en la misma foto se puede captar la bella complicidad que hay entre ellos, se ve que se llevan de maravilla y que el amor familiar predomina por encima de todo.