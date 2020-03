Top 5: Noticias Interesantes Marzo 27 del 2020

Las noticias interesantes de hoy comienzan con el gesto de felicidad manifestado por la ex Miss Universo Alicia Machado, tras conocer la orden de captura emitida por Estados Unidos contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, al igual que una recompensa de $15 millones.

De igual manera, el diagnostico positivo por coronavirus de Camila Sodi y su hija, los cuidados extremos de la abuelita de Thalía de 102 años, y las muertes del actor Josh Wallwork y un famoso chef por coronavirus, están en las noticias.

Quédate con nosotros y entérate en más detalles de estas noticias:

1. Alicia Machado se alegra por orden de captura de EE.UU. a Maduro

Este jueves el Gobierno de Estados Unidos sorprendió al mundo al anunciar que tiene orden de captura contra el presidente Nicolás Maduro bajo cargos criminales relacionados con terrorismo, narcotráfico y lavado de activos, y hasta ofreció una recompensa de $15 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

Y aunque la noticia ha generado todo tipo de reacciones, una de las que más llamó la atención fue la de la ex Miss Universo, Alicia Machado, quien se emocionó tanto que hasta bailó de la alegría, por lo que calificó como el inicio del acabose de Maduro.

“Viva #venezuela 🇻🇪 mi patria querida! Haciendo el que hacer con mi país hoy más que nunca en mis esperanzas! Los Amo”, fue el comentario con el que la exreina venezolana manifestó su felicidad. “Mi gente el día final se acerca para muchos! Viva venezuela 🇻🇪 mi patria querida!”

2. La abuelita de Thalía de 102 años bajo estrictos cuidados por el coronavirus

En medio de la pandemia del coronavirus, que ya ha dejado a 525,297 personas contagiadas y 23,701 muertos, más de 1,000 de ellos en Estados Unidos, la actriz Laura Zapata confesó que en su casa están cuidando con mucho detalle a su abuelita, y abuelita de la cantante Thalía.

La actriz narró que debido al brote del coronavirus, doña Eva Mange, quien ya tiene 102 años, está bajo cuidados extremos para evitar que se contagie con el COVID-19.

“Mi abuela está clausurada. No asoma la nariz a ningún lado. Está, obviamente, con sus juegos de mesa; todo desinfectado”, comentó la mexicana, en diálogo con el programa Ventaneando. “Con la recomendación de las manos lavadas, del gel, el spray que mata los microbios, los virus”, recalcó Zapata.

“Imposible que ella acuda a ninguna de sus actividades; esto ya no es posible. Y está recluida en su habitación con una sola enfermera; solamente una, que se queda todo el tiempo que sea necesario”, explicó Laura. “Porque la dinámica que ella tenía era dos enfermeras; una entraba y otra salía, pero ahorita no podemos hacer eso porque las personas toman combis [transporte público], toman metro y de alguna manera, en alguna parte del cuerpo, pueden traer el virus”.

3. Camila Sodi y su hijita tienen el coronavirus

La actriz Camila Sodi se sumó a la lista de personas contagiadas por el coronavirus, y reveló que le hicieron el examen a su pequeña hija Fiona y ambas tienen la enfermedad.

Así lo anunció la mexicana en un video de Youtube, donde abordó el tema.

“Empecé a tener todos los síntomas, todos, todos, todos… Y luego mi hija se sintió muy mal, a ella sí le hicimos la prueba porque tenía mucha fiebre y salió positiva lo cual significa que yo también estoy positiva”, dijo la protagonista del remake de la telenovela Rubí.

“Si tienes 30 o menos y no tienes calentura así fuertísima y no sientes que no puedes respirar, entonces por favor no te vayas a hacer la prueba, no vayas a los hospitales, quédate en tu casa, toma mucha agua”, dijo la actriz, quien agregó que una buena noticia es que la recuperación de los niños es más rápida.

“Si tienen niños, los niños se recuperan mucho más rápido, también mucha agua, mucho descanso”, afirmó Sodi.

4. Murió el actor Josh Wallwork por coronavirus

Josh Wallwork, actor de la serie de televisión Law & Order: SVU, se sumó a la lista de muertes por el coronavirus. El actor falleció el 26 de marzo, después de contraer el mal, a la edad de 45 años.

La noticia fue revelada por el amigo cercano de la familia Abdul Qadir. “Con el permiso de The Wallwork Family, y el corazón roto, apoyado por seres queridos, anuncio el fallecimiento de Josh Wallwork por complicaciones de COVID-19. Hoy hizo la transición pacífica a la edad de 45 años. Eres amado por muchos. Como siempre decimos, hasta la próxima”, dijo Qadir.

Warren Leight, productor ejecutivo de Law & Order, tuiteó un homenaje en honor a su amigo. “Muy malas noticias hoy. Uno de nuestros actores, y un hombre hermoso, Josh Wallwork, falleció por complicaciones de Covid-19. El elenco y el equipo envían amor y oraciones a su familia y amigos. Estamos desconsolados”, dijo Leight.

Wallwork vivía en Brooklyn, Nueva York, que se ha convertido en la ciudad más afectada en Estados Unidos en lo que respecta a la propagación pandémica del coronavirus, con más de 34,000 casos confirmados de COVID-19.

5. Murió Floyd Cardoz de Top Chef Masters por coronavirus

El coronavirus sigue cobrando vidas de famosos, y esta vez Floyd Cardoz, quien estaba detrás de los aclamados restaurantes Tabla y Bombay Bread Bar, falleció por el mal, en Nueva Jersey, a la edad de 59 años.

Hunger Inc., la compañía que dirige Bombay Canteen y O Pedro, dos de los restaurantes populares de Cardoz en Mumbai, confirmaron la muerte del chef.

“Es con profunda tristeza que les informamos del fallecimiento del chef Floyd Cardoz (59 años), cofundador de Hunger Inc.

Hospitality, el 25 de marzo de 2020, en Nueva Jersey, EE. UU”, dijo el comunicado. “Le sobreviven su madre Beryl, su esposa Barkha y sus hijos Justin y Peter”.

Cardoz se hizo famoso tras ganar Top Chef Masters Season 3, una competencia de cocina televisiva, en 2011. Bravo, la red responsable de la serie Top Chef, emitió un comunicado sobre la muerte del chef.

“Bravo y la familia Top Chef están profundamente tristes por la muerte del chef Floyd Cardoz. Floyd fue un talentoso chef que compitió y ganó Top Chef Masters. Fue considerado, amable y su sonrisa iluminaba cualquier lugar”, dijo un portavoz. “Fue una inspiración para los chefs de todo el mundo y ofrecemos nuestra más profunda simpatía a su familia y amigos”.