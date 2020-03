Alejandro Fernandez y Doctor Juan unidos contra el Coronavirus

El “Potrillo” Alejandro Fernandez se une a esta gran campaña de concientización que invita a los ciudadanos a permanecer en sus hogares para prevenir el contagio del Coronavirus o evitar la propagación del mismo.

Hoy miércoles en la mañana una de las grandes estrellas de la música mexicana unió su voz y su ejemplo para mostrar a todos sus admiradores yfanáticos la importancia de quedarse en casa en estos momentos.

“Hoy quiero anunciar que estaré con el Dr. Juan en una campaña de información a través de las redes sociales para darles a ustedes, mi público la mejor información en este momento tan crítico”.

Aquí está su mensaje completo anunciando su solidaridad con la Cadena Univision y el Dr Juan que transmitió esta mañana en el show Despierta America y su publicación en Instagram:

Alejandro Fernández se une al Dr. Juan para informar noticias sobre coronavirusA través de un video fue como 'El Potrillo' les hizo saber a todos sus seguidores que unirá esfuerzos con el corresponsal médico de Univision para difundir información útil y verdadera sobre el coronavirus. A su vez, el Dr. Juan Rivera aclaró que solo busca que la comunidad esté enterada de todas las noticias que surjan respecto a esta pandemia.

“Es tiempo de unirnos y protegernos los unos a los otros. Gracias Dr Juan por participar en la canalización de esta información”, dijo Alejandro Fernández

“Igual que todos ustedes, he buscado respuestas, consejos e instrucciones de qué puedo hacer y no hacer, y me he dado cuenta de la falta de información clara y el exceso de información falsa que se está dando en las redes sociales”, afirmó y de esta manera justificó la alianza de su imagen al esfuerzo creado por Univison para ofrecer información efectiva y de primera calidad.

Y su mensaje no sólo es de concientización sino también un llamado de apoyo para que todos nosotros que seguramente tenemos en nuestra familia abuelos y mayores de edad,

Les prestemos nuestro apoyo y especial atención:

“El llamado es a quedarnos en casa y cuidar a nuestros padres y abuelos, que son los más vulnerables en este momento. Todos tenemos la misma responsabilidad con el mundo, les invitamos a formar parte de la solución”,

También Alejandro Fernández informó que cancela todas sus futuras presentaciones hasta fecha indefinida:

“Debido a la difícil situación que estamos viviendo en estos momentos, he decidido cancelar mis conciertos para quedarme en casa”, expresó.

Ojalá muchos famosos usaran su influencia e impacto entre sus fanáticos para ayudar a su manera a contener esta pandemia.

Con el cariño de siempre el “Potrillo” se despidió pero para seguir activo y conectado desde su hogar:

“Los amo y que Dios nos bendiga”, comentó antes de finalizar con #quedatentucasa

Ojalá que esta solidaridad sea más contagiosa que el Coronavirus y agradecemos estos gestos de apoyo ejemplares que invitan a la sensatez en tiempos difíciles.