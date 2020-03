Alejandra Guzmán recargó energías: ¿cómo lo hizo?

La famosa cantante Alejandra Guzmán estuvo en una gira por Mérida, Yucatán, y aprovechó para darse una escapadita y recargar energías en uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos e importantes del mundo, las pirámides de Chichén Itzá, que se encuentran en su país natal, México.

La mexicana colgó en su Instagram una fotografía de la visita a la zona arqueológica que encantó a sus fans.

El programa Ventaneando captó a la roquera en el aeropuerto de Mérida donde dio sus impresiones sobre la visita a una de las siete maravillas del mundo.

“Divino, fíjate que nunca había ido y me encanta, me encanta, toda la arqueología y la cultura de nuestras raíces, para mí es un honor traer está sangre y México con esas maravillas del mundo”, dijo la hija de Silvia Pinal.

La intérprete de “Hacer el amor con otro” se recargó de buenas energías en ese lugar tan espiritual,faltando solo unos días para que su hija Frida Sofía cumpla años, el próximo 13 de marzo.

Los fanáticos de la diva mexicana desean que ese momento especial del cumple de Frida sea el de vencida para la reconciliación tan esperada entre madre e hija.

Cabe recalcar que la famosa mexicana y su hija han estado muy distanciadas, pero los fans de ambas tienen la esperanza de que todo eso acabe muy pronto.

En una visita de la cantante al programa “Un nuevo día” a finales del año pasado, la roquera dejó ver que no guarda rencores por Frida.

Tras ver un video en el que la nieta de Silvia Pinal dijo que estaba dispuesta a hablar con su mamá y dar el primer paso, y donde confesó que cada día anhelaba darle un abrazo, la Reina de Corazones no escondió su emoción.

“Yo la entiendo porque no es fácil ser hija de alguien famoso, yo la entiendo porque mi mamá y mi papá son famosos y no estaban conmigo cuando yo hacía la clase abierta, cuando bailaba ballet, y yo decía dónde está mi mamá, dónde está mi papá, pero son cosas que uno entiende después, porque son sacrificios que uno hace para sacarlos adelante, porque te reclaman: ‘por qué no estás conmigo, por qué no me pelas’. Y tú sabes que tenemos que salir y chambear”, afirmó la mexicana.

La hija de Enrique Guzmán, también recalcó que lo que se ha propuesto es demostrarle a Frida que es posible arreglar las cosas.

“Eso es lo que he hecho, y he luchado para mostrarle que sí se puede, pero no hay nada que yo no pueda arreglar porque nuestra relación es hermosa y somos nada más dos, ella y yo, y ella sabe que yo la amo con toda mi alma y que jamás le haría daño”, destacó la diva diciendo que ella le pide a Dios a diario que todo se arregle.