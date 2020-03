Adamari López en cuarentena por Coronavirus

A través de un comunicado de prensa, Telemundo dio a conocer que la presentadora de televisión y actriz puertorriqueña Adamari López se ausentará en la conducción del programa “Un Nuevo Día”, tras ser puesta en cuarentena como medida de prevención tras tener contacto directo con una persona que dio positivo a la prueba de Coronavirus.

“Adamari López no estará conduciendo por ahora ‘Un nuevo día’, pues dijo pública y recientemente que había estado cerca de alguien que posteriormente fue diagnosticado con el coronavirus. Ha sido sometida a un test médico para determinar si tiene el virus y espera los resultados, por precaución y de acuerdo con los procedimientos de la empresa, ella estará en su casa y fuera del aire. La salud y seguridad de nuestros empleados siempre es nuestra principal prioridad”, señaló el comunicado de prensa de Telemundo.

Por su parte, el sitio web de Telemundo Puerto Rico, dio a conocer que la persona que arrojó un resultado positivo a la prueba del Coronavirus y que estuvo en contacto directo con López, fue la esposa del actor Tom Hanks, Rita Wilson. La reconocida pareja (Hanks y Wilson) anunciaron esta semana que dieron positivo a una prueba de Coronavirus y que están siendo atendidos por un equipo médico en Australia, país en el que se contagiaron mientras Tom trabajaba en un importante proyecto.

“Recientemente Adamari López compartió con la actriz Rita Wilson, esposa del actor Tom Hanks, quienes dieron positivo al virus a mediados de semana”, reseñó el sitio web.

Por otra parte, Adamari López no se ha manifestado recientemente a través de su cuenta oficial en Instagram. La afamada estrella boricua no ha realizado nuevas publicaciones desde hace varios días. A su vez, “Un Nuevo Día” no ha compartido el comunicado oficial en sus redes sociales oficiales. Sin embargo, ya es un hecho que Adamari no estará conduciendo el show a partir del lunes 16 de marzo hasta que se den a conocer los resultados de la prueba del Coronavirus.

La boricua es una sobreviviente de cáncer

La afamada conductora de “Un Nuevo Día” fue diagnosticada con cáncer de seno en etapa 1 en el año 2005, una noticia que en su momento tomó por sorpresa a sus miles de fanáticos a nivel mundial. Sin embargo, logró superar la enfermedad después de someterse a un riguroso tratamiento e intervenciones quirúrgicas de alto riesgo.

Desde ese momento, López se convirtió en una de las más grandes voceras hispanas de diversas organizaciones que brindan asistencia profesional y psicológica a mujeres que son diagnosticadas con cáncer de seno.