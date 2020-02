TOP 5: Noticias de reinas del día -11 de Febrero del 2020

Las noticias del reinas del día comienzan con el debut de la guapa Miss México, Sofía Aragón en la Semana de la Moda de Nueva York y las visitas que la actual Miss Universo, Zozibini Tunzi sigue haciendo a escuelas y organizaciones en Sudáfrica, donde se ha convertido en un ejemplo a seguir.

Asimismo la imagen de la ex Miss Universo Ximena Navarrete sin maquillaje, la rutina de ejercicios para mantenerse en forma de la ex Miss Universo Iris Mittanaere y la Miss Colombia que irá el Miss Universo 2020, están dando de qué hablar.

Si quieres enterarte de estas noticias de reinas en mayor detalle, sigue leyendo aqui y si eres mujer, siéntete como una reina, porque ten presente que jamás puedes olvidar que todas las mujeres lo son:

1. Sofía Aragón desfila en la Semana de la Moda de Nueva York

Sofía Aragón sigue aprovechando la fama que le dejó su participación en Miss Universo, donde ocupó el tercer lugar y esta vez hizo su debut como modelo en la Semana de la Moda de Nueva York que por estos días reina en la Gran Manzana.

La tercera mujer más bella del Universo se tomó las pasarelas del evento de moda más importante del planeta, y allí enamoró con su impecable desfile, digno de una top model, luciendo diseños de su paisana, la modista Tete Rosado, quien llegó al magno evento presentando su carrera de más de 30 años con su colección bautizada Monaqrquía, donde supo combinar la elegancia con la sensualidad y la frescura.

“Sueña, decreta, trabaja, persigue…. CUMPLE. New York Fashion Week. Muy agradecida y bendecida por haber podido modelar para mi diseñadora mexicana favorita Tete Rosadocon la colección MONARQUÍA. Y no solo modelar, sino que tuve el honor de cerrar la pasarela. Feliz de formar una vez más, parte de esta plataforma internacional en NUEVA YORK”, comentó la queridísima reina en su Instagram, donde compartió dos videos de su desfile.



2. La Miss Universo, Zozibini Tunzi, es aclamada por los niños

La guapa Zozibini Tunzi continúa su visita oficial a Sudáfrica, su país natal, y allí siguió poniendo de manifiesto su encanto y sencillez. Y esta vez, quienes cayeron rendidos ante la preciosa Miss Universo fueron los niños de una escuela a la que la reina visitó.

Así se aprecia en un video colgado en su Instagram por la organización de Miss Universo, donde destacaron el encanto y el carisma naturales que la joven tiene, como su mejor carta de presentación.

“Nadie se sorprende al ver que estos niños aman a su Miss Universo“, comentó la organización en su mensaje sobre el clip, donde se nota la emoción que tanto Zozibini como los pequeños sintieron con el encuentro.



3. Ex Miss Universo Ximena Navarrete posa sin maquillaje

No hay duda de que las reinas de belleza siguen empeñadas en sumarse al movimiento de reivindicación de la belleza natural y de la aceptación, mostrando que las llamadas erroneamente imperfecciones, no son otra caosa que sellos perfectos de cada uno. Y ahora quien decidió sumarse al reto de mostrarse tal y como es, al natural y sin ayuditas cosméticas, fue la Miss Universo 2010.

La guapísima exreina azteca, colgó en su Instagram una preciosa fotografía en la que luce el rostro totalmente al natural, sin una gota de maquillaje, y se robó los elogios. Ximena destacó que sin base si productos en la cara, salen a relucir sus bellas pequitas.

“Lo que pasa después de unos días de sol: pecas por toda la cara. Y qué, las pecas que me salen por el sol, desaparecen por lo general en un par de semanas con mi rutina normal de skin care. Para las que me preguntan, los productos que uso son Biologique Recherche, que para mi son los mejores“, dijo la tambien actriz, confesando que no le molestan sus pequitas. “No hago nada del otro mundo para desaparecerlas porque no me causan conflicto, uso protector solar todos los días pero siempre terminan saliendo cuando estoy expuesta al sol. Aceptémonos tal y como somos. Las pecas también son bonitas“.



4. Ex Miss Universo Iris Mittenaere revela rutina para lucir en forma

En el 2016 la bella francesa Iris Mittanaere conquistó la corona de Miss Universo, y mostrando que es una mujer muy activa en redes sociales, la exreina de belleza acaba de compartir una rutina de ejercicios para que sus seguidores se mantengan en forma.

La guapa francesa usó su cuenta de Instagram para colgar un video bastante explicativo, donde muestra paso a paso el tipo de ejercicio aerobico y anaerobico que se debe seguir para tener fuerza y mantener la figura tonificada.

“Les comparto esto“, dijo la bella Miss Universo francesa.

5. María Fernanda Aristizabal, nueva Miss Colombia, encanta a reinólogos

Gabriela Tafur, la Miss Colombia que participó en la pasada edición de Miss Universo dejó nuevamente en alto la fama y reputación que las reinas de su país tienen en el certamen internacional.

Y tal parece que su sucesora va por el mismo camino, pues con una belleza innegable y un rostro que encanta a sus fans, la bella María Fernanda Aristizabal se ha vuelto tema de conversación en los foros especializados en concursos.

Aunque todavía faltan varios meses para que la guapa Zozibini Tunzi corone a su sucesora, muchos ya la dan como una de las candidatas fuertes que peleará por el cetro universal.