Yuri sigue en problemas por muerte de su asistente: ¿va a indemnizar?

Uno de los iconos de la música Latina es Yuri, aclamada en todos los lugares donde se presenta, y aunque la veracruzana no es una mujer de escándalos, esta vez la cantante volvió a salir a la luz pública por una controversia: la demanda de casi 10 años que ella y su esposo Rodrigo Espinoza enfrentan por la muerte en un accidente de auto de Irma Carrillo, una de sus empleadas de muchos años.

En diálogo con el programa Ventanendo la artista habló sobre la muerte de Irma Carrillo, quien fue su asistente por 25 años, y quien se accidentó cuando regresaban de una presentación en San Luis Potosi.

“Las cosas suceden, está chica, era una mujer que toda mi familia la amaba, y que a veces por una desobediencia, porque definitivamente, ella no tenía que haberse ido en el carro que se fue, todos se fueron en un autobús, y yo recuerdo perfectamente que ella tomó esa decisión”, dijo la cantante. “A veces hay cosas que suceden en la vida, que uno no puede controlar, uno no puede decidir, y uno no sabe lo que va a pasar”.

La estrella comentó también que no ha tenido contacto con la familia de la difunta y dijo que sabe que debió de haber sido una pérdida muy fuerte.

“Yo después perdí a mi hermano, perdí a mi madre, y una pérdida, así sea una persona de cualquier edad, definitivamente es difícil.

Yo siempre pido a Dios por la familia, y una pérdida hace que tu vida cambie totalmente”, puntualizó la artista.

En cuanto si se debe o no indemnizar a la familia de su asistente, la interprete dijo que todo está en mano de los abogados.

“Los abogados son los que tienen la última palabra, yo en abogacía no sé mucho, se ha tratado de ver lo mejor posible, yo soy una persona que soy cristiana y no me gusta abusar de las personas, porque la Biblia dice que lo que siembras, cosechas”, declaró la jarocha.

Yuri aclaró también que “la gente puede salir en televisión y puede decir mil cosas, pero el fondo de la olla es otra, y Dios sabe la verdad, y Dios sabe que pasó, que sucedió, y que es lo que hay en mi corazón”.

“Yo soy una gente agradecida, porque soy una gente que soy humana y me pasó con mi hermano, con mi madre, y las personas podemos estar dolidas, y podemos echarles la culpa a todos, y podemos decir mil cosas, y a veces el dolor cuando no lo sabemos manejar, es válido, porque a todos nos duele una pérdida, y Dios sabe la verdad, Dios sabe que pasó, Dios sabe que yo no soy una mala persona, y por eso me va bien, y estoy tranquila”, concluyó Yuri.

Su esposo, Rodrigo Espinoza no quiso comentar nada al respecto, cuando el programa Ventaneando lo abordó para preguntarle sobre el tema.