Yalitza Aparicio reapareció en los Oscar: ¿cómo luce hoy la actriz?

Un año despues de haber sido la gran protagonista de la entrega de los premios Oscar del 2019, donde se robó la atención mediática, tras ser nominada como Mejor Actriz por su papel en la película Roma, del director Alfonso Cuarón, Yalitza Aparicio reapareció en el famoso evento de la Academia.

A diferencia del año pasado, cuando todos los reporteros se peleaban por hablar con ella, esta vez, muy pocos se acercaron a hablar con la mexicana, Yalitza llamó la atención con su presencia en el evento más importante del cine.

La actriz apareció en la alfombra ataviada en un vestido rojo bastante brillante y com aplicaciones de blores sobrepuestas, muy diferente al sofisticado atuendo que lució el año pasado.

Y aunque el modelito se robó aplausos y elogios de quienes lo vieron llamativo, hubo otros que d eplano, por el estilo algo casual y de talle no tan largo, no lo consideraron atinado para la gala.

Yalitza acompañó el vestido de la diseñadora Sophie López, con unos sencillos zapatos de tacón no muy altos y un maquillaje sencillo.

Más tarde Yalitza asistió a la fiesta organizada por la revista Vanity Fair, donde compartió con varias estrellas de la industria, como documentó con varias fotos que colgó en su Instagram.

En el evento incluso logró tomarse una foto con el director Bong Joon Ho, ganador de la noche por la película “Parasite”.



Luego de la intempestiva fama que alcanzó Yalitza tras el Oscar, también la polémica se hizo grande, y la manera como el equipo de trabajo de la actriz manejó sus apariciones públicas, principalmente en su propia tierra, no cayó muy bien, pues rayó en la exagerado.

El momento más recordado fue la visita que la joven hizo al famoso Festival de la Guelaguetza, en su natal Oaxaca, a donde llegó con un excesivo grupo de escoltas que que la custodió todo el tiempo y que no le permitió compartir con la gente, ni hablar con reporteros locales.

ROMA | Official Trailer [HD] | NetflixA story that chronicles a tumultuous year in the life of a middle-class family in Mexico City in the early 1970s. Exclusive Limited Theatrical Engagements on 11/21 and on Netflix 12/14. Watch ROMA on Netflix: https://www.netflix.com/in/title/80240715 SUBSCRIBE: http://bit.ly/29qBUt7 About Netflix: Netflix is the world's leading internet entertainment service with 130 million memberships in over 190 countries enjoying TV series, documentaries and feature films across a wide variety of genres and languages. Members can watch as much as they want, anytime, anywhere, on any internet-connected screen. Members can play, pause and resume watching, all without commercials or commitments. Connect with Netflix Online: Visit Netflix WEBSITE: http://nflx.it/29BcWb5 Like Netflix Kids on FACEBOOK: http://bit.ly/NetflixFamily Like Netflix on FACEBOOK: http://bit.ly/29kkAtN Follow Netflix on TWITTER: http://bit.ly/29gswqd Follow Netflix on INSTAGRAM: http://bit.ly/29oO4UP Follow Netflix on TUMBLR: http://bit.ly/29kkemT ROMA | Official Trailer [HD] | Netflix http://youtube.com/netflix 2018-11-13T14:00:00.000Z

Inicialmente se dijo que el operativo de seguridad estuvo integrado por 16 personas, pero en realidad hubo momentos en que el número llegó a 45 guaruras, algo que dejó a todos sorprendidos.

Pero más sorpresa causó la respuesta de la actriz nominada al Oscar al ser interrogada por el programa de televisión Un Nuevo Día sobre las razones por la que usaba tantos escoltas en ese entonces.

La mexicana respondió que aunque ella no los llama, sí necesita estar rodeada de un equipo de protección, por su estatura.

“No es que se pida la seguridad y mucho menos por temor a la gente, eso es algo que jamás, simplemente asistes a eventos y obviamente hay seguridad. Tú no los llevas, yo no los llevo, pero hay algunas personas que me acompañan, porque muchos ya se han dado cuenta de mi estatura, es algo que no me apena y estoy feliz con mi estatura, y me dicen: ‘cómo vas a salir tú solita de ahí’, así que los necesitamos como para apoyarte y sacarte”, respondió la actriz al citado programa, dejando a más de uno con la boca abierta.

#NSSxMinuto

Es escoltada Yalitza Aparicio para ir al baño, fue rotunda su negación a dar declaraciones a la prensa de Oaxaca. Una actitud negativa para su pueblo. pic.twitter.com/rCNmBftRR9 — NSS Oaxaca (@nssoaxaca) July 22, 2019

“La gente es muy linda, te abrazan, pero entre ellos empiezan a pelear y de un lado quieren una foto y te jalan. Necesitas apoyo y pues es cierto”.