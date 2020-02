Top 5: Noticias Interesantes 10 de febrero del 2020

Empecemos con nuestro Top 5 de Noticias interesantes del día que están jugositas de polémica, belleza, amor, premios, emoción y hasta de accidentes en las vías. Y es lo ocurrido en la gala de los Oscar lo que en materia de entretenimiento llena las páginas de sitios web y periódicos, al igual que los programas de televisión. O

1. Brad Pitt gana su primer Oscar como actor y hace emotiva dedicatoria

A pesar de ser una de las estrellas más consagradas del cine, Brad Pitt no había ganado un premio Oscar por su labor como actor, y este domingo salió de la gala que premia lo mejor del cine con el premio a Mejor Actor de Reparto, por su rol en la cinta de Quentin Tarantino, Once Upon a Time… In Hollywood.

Brad había ganado ya un Oscar en su faceta de productor por 12 Years of Slavery, pero esta vez, no ocultó su emoción por su triunfo actuando y honró a otros grandes del cine en su discurso como Anthony Hopkins por The Two Popes, Tom Hanks por A Beautiful Day in the Neighborhood, y Al Pacino y Joe Pesci por The Irishman.

Pero el momento más bello del discurso fue al final, cuando se refirió a sus seis hijos Maddox, de 18 años, Pax, de 16 años, Zahara, de 15 años, Shiloh, de 13 años y las gemelas Vivienne y Knox, de 11 años.

“Me he quedado boquiabierto. No soy uno para mirar atrás, pero esto me ha obligado a hacerlo y creo que mis amigos me llevaron al auto para ver a Butch y Sundance y cargaron mi auto y me mudaron aquí… Y dedico esto a mis hijos, que colorean todo lo que hago, los amo”.

2. Francisca Lachapel presume de lo bien que luce su mamá

Francisca Lachapel quiso presumir a su madre doña Divina Montero, y mostró que le hace honor a su nombre.

Doña Divina está cada vez más divina. A lo largo de estos años la madre dominicana ha dado un cambio de 180 grados a su apariencia y hoy no tiene mucho que envidiarle a su hija, pues las dos lucen preciosas.

Francisca lo mostró en su Instagram, al colgar una foto junto a su madre, donde se ve a la señora con un “boo” muy llamativo en delicadas ondas y con el cabello a la atura de los hombros. Además el tono caramelo del pelo le queda de lujo y la hace ver mucho más joven y más sofisticada.

“Extrañando los abrazos de la mamá”, fue el comentario con el que la conductora más querida de Univisión resaltó la bella imagen.

3. Ingrid Martz sufre accidente automovilístico

La actriz Ingrid Martz pasó tremendo susto este domingo mientras se movilizaba por una populosa y congestionada calle de Ciudad de México y sufrió un accidente con otro vehículo.

La preciosa estrella de las telenovelas de Televisa corrió a sus historias de Instagram para postear un mensaje en el que narró lo sucedido y donde dijo que su corazón comenzó a latir a mil por hora, especialmente porque iba en su coche acompañada de su pequeña hija, quien tiene tan solo 8 mecesitos de nacida.

La actriz de la telenovela “Yo amo a Juan Querendón“, explicó que estaba manejando su carro por la avenida del Periférico en Ciudad de México con la preciosa Martina, cuando de repente sintió que otro auto le dio tremendo golpe en la parte trasera de su vehículo, y reveló que el conductor que ocasionó el accidente la golpeó por una imprudencia, muy común entre muchos motoristas. El hombre perdió la concentración un segundo, por estar enviando mensajes de texto mientras conducíá el coche.

Aunque por fortuna el accidente no tuvo hechos que lamentar, Ingrid hizo un fuerte llamado a sus seguidores para que cuando manejen lo hagan con total responsabilidad y no texteen cuando esten detrás del timón.

4. Anel Noreña y Marysol Sosa amenazan a presunto hijo de José José

Los pleitos alrededor de la familia del Príncipe de la canción, José José, siguen candentes, y ahora resulta que Brayan Álvarez, el joven que insiste en que es hijo del fallecido mexicano, a pesar de que hace diez años una prueba de ADN demostró lo contrario, es el nuevo ingrediente de este menú que esta para alquilar balcón.

Ahora Marysol Sosa, hija del Príncipe de la canción y su madre, Anel Noreña, exesposa del famoso cantante, amenazaron a Brayan y advirtieron que si no deja su “teatrito“, van a desenmascararlo.

Las dos mujeres aseguraron que están listas a mostrar un video donde José José dice que no es el padre del muchacho, que seríá según ellas la prueba reina.

“En eso sí creo que hay un gravísimo error, que siga diciendo cosas hasta donde pueda seguir diciendo cosas, pero si él ya lo sabe, y si ya está advertido y demás, pues yo digo que deje de decir eso”, puntualizó Marysol.

Anel Noreña también le advirtió a Manuel José, nombre artístico del chico, que no siga hablando, porque le pondrá freno comprobando que el cantante no era su papá biológico. Amenazó con el video que puede empezar a difundirse en redes sociales.

“José le dice a él que no es su papá, y va a empezar a correr por todas las redes sociales, si él se va en contra de la palabra de José, él está verdaderamente usurpando, aparte del lugar del hijo de José, hay un video que dejó José para él, donde le dice: no soy tu papá”, aseguró Anel. “No, Brayan. No es tu papá y dejó un video específicamente diciéndolo mi amor, ya se te dijo que si no estás a gusto con lo del ADN vayas y demandes al laboratorio, tampoco has ido, insistes, insistes, insistes, pero no, es una realidad, y la tienes que aceptar mijo, porque si no, es irte contra la palabra de José José, y él ya murió, cuidado”.

5.Ya nació el tercer hijo de Enrique Iglesias

Hace unas semanas saltó la noticia de que Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperaban a su tercer hijo y el hermano del cantante, Julio Iglesias Junior confirmó que el bebé ya nació.

En diálogo con ADN de Chile, el cantante reveló que ya tenía un nuevo sobrino.

“He sido ya tío. Mi hermano tiene ya tres. Está feliz, está muy contento y con su música, obviamente“, agregó sin revelar el sexo del pequeño.