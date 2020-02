Tras 20 años de casada, Thalía revela el secreto para mantener vivo el amor

View this post on Instagram

SOUND ON 🔊 Creo que este fue uno de los looks consentidos. ¡Color mango para veme como un mango! 😎🤣 ¡Y como siempre lo he dicho, el trabajo en equipo es lo que hace que nosotros brillemos para ustedes! ¡Cada una de las personas que trabajaron a mi lado en #PLN me hicieron sacar lo mejor de mi! ¡Gracias #TeamThalia por hacerme ver tan linda! ¡#glamteam, #stylingteam y al equipo de premios por ensayar cada minuto con mi personalidad add/compulsiva 😎🤣 pero eso si, alegre y jocosa! . . . @PremioLoNuestro #YTMC #YaTuMeConoces #PremioLoNuestro #PLN2020 #PremioLoNuestro2020 @univision