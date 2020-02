Shannen Doherty tiene cáncer en etapa 4: ¿cómo está la actriz?

Shannen Doherty, la reconocida actriz de televisión, anunció este martes una triste noticia. La artista, quien reveló un diagnóstico de cáncer en 2015, dijo que el mal ahora está peor. La estrella de la famosa serie Beverly Hills 90210 anunció que tiene cáncer de seno en etapa 4.

En una aparición en ABC News el martes 4 de febrero, Doherty habló de las novrdades de su mal y dijo que su cáncer de seno está en etapa crítica, y dijo que la noticia saldría en cuestión de días o semanas de todos modos a la luz, por lo que quiso anunciar ella misma su diagnóstico.

“Prefiero que la gente lo escuche de mí… quiero que sea real y auténtico”, dijo Shannen. “Y quiero controlar la narrativa. Quiero que la gente sepa de mí, simplemente no quería que lo supieran todavía”.

La actriz de 48 años había sido diagnosticada inicialmente con cáncer de mama en 2015, pero anunció que estaba en remisión en 2017.

Durante la entrevista, Doherty dijo que ha estado luchando silenciosamente contra el cáncer mientras trabajaba en el reinicio de Beverly Hills, denominado BH90210. Estaba lidiando con la noticia de su diagnóstico mientras lloraba la muerte de Luke Perry en 2019.

El año pasado ella apareció en varios programas, incluido el estreno de la temporada de Riverdale, dedicado a la memoria de Perry. Doherty dijo que era difícil ya que ella estaba lidiando con las noticias, mientras que Perry parecía estar sano en el momento de su muerte.

“Fue realmente impactante, y lo menos que pude hacer para honrarlo fue hacer ese programa”, dijo. “Todavía no he hecho lo suficiente en mi opinión”.

Aunque el diagnóstico llegó hace un año, Doherty dijo que todavía no ha tenido tiempo de procesarlo.

La actriz usó sus redes sociales para compartir algunos sentimientos después de que se emitió la entrevista.

En una foto de Snoopy y Charlie Brown, Charlie dice “Solo vivimos una vez, snoopy”, y Snoopy responde “¡Mal! Solo morimos una vez. ¡Vivimos todos los días!”. La imagen tiene un corazón rojo.

Top 10 Memorable Beverly Hills, 90210 MomentsTop 10 Memorable Beverly Hills, 90210 Moments // Subscribe: http://www.youtube.com/c/MsMojo?sub_confirmation=1 This teen drama will always have a place in our hearts. For this list, we’re looking at the most memorable, poignant and/or best scenes from this TV series that we won’t soon be forgetting. Join MsMojo as we count down our picks for the Top 10 Memorable Beverly Hills, 90210 Moments. List Entries and Rank: 10. The Pilot 9. Kelly & Brandon Finally Get Together 8. Dylan Gets Married 7. Brenda & Kelly Wear the Same Prom Dress 6. Dylan Smashes a Flower Pot 5. “Donna Martin Graduates!” 4. Who Will Kelly Pick? 3, 2 & 1??? Check out these other great videos: Top 10 Heartbreaking Moments On Teen Dramas: https://youtu.be/0R8gr79Ynhk?t=1 Top 10 Adorable Netflix Original Couples: https://youtu.be/5mb_stmge6A Top 10 CW Shows of All Time: https://youtu.be/7D-ENonyaN4 Want to watch more TV countdowns? Check out our TV playlist here! https://www.youtube.com/playlist?list=PLoY8-2dOws2zLevKA4PikSGJFJPxZHNTR MsMojo's Social Media: Facebook►►http://www.Facebook.com/MsWatchMojo Twitter►►http://www.Twitter.com/MsWatchMojo Instagram►►http://instagram.com/MsWatchMojo Snapchat ►►https://snapchat.com/add/mswatchmojo Get MsMojo Merchandise at http://www.watchmojo.com/store Shop: https://shop.watchmojo.com/collections/msmojo-merchandise WatchMojo is a leading producer of reference online video content of Top 10 Lists, Origins, Biographies, Commentary and more on Pop Culture, Celebrity, Movies, Music, TV, Film, Video Games, Politics, News, Comics, Superheroes. Your trusted authority on ranking Pop Culture. 2019-03-08T21:00:01.000Z

Si bien dijo que no le había contado a muchas personas sobre el diagnóstico, Doherty aseguró que le contó a su coestrella 90210, Brian Austin Green, y a un pequeño grupo de personas.

Tuve momentos de gran ansiedad en los que pensé: “Realmente no puedo hacer esto”, y Brian fue la única persona que, de ese grupo de personas que comnocía, entonces, antes de contárselo, siempre me llamaba y me decía ‘Escucha, sabes, pase lo que pase, te apoyo’. Me miraba y decía:”Tenemos esto, chica”.

Shannen Doherty as Brenda in Beverly Hills 90210! (Season 4)Here a video about Shannen Doherty as Brenda in Beverly Hills 90210! (Season 4) 2014-10-12T10:03:05.000Z

Doherty dijo que las noticias sobre su salud habrían salido en las próximas semanas debido a una batalla legal en la que se encuentra actualmente con su compañía de seguros. Las presentaciones judiciales para esa demanda incluyen su estado de salud.