Top 5: Noticias Interesantes Febrero 26 del 2020

El mundo del entretenimiento está cargado de noticias judiciales, de moda y hasta de chismecitos desmentidos este miércoles.

Entérate aquí del mea culpa que envió el cantante Plácido Domingo, acusado de casi 30 casos de acoso sexual, al igual que las duras declaraciones de Sebastián Rulli negando que vaya a convertirse en padre junto a su novia Angelique Boyer.

Y en cuestiones de buen vestir, no puedes perderte el maravilloso modelito que está presumiendo la guapa Francisca Lachapel.

Quédate con nosotros y entérate de estas y otras noticias del mundo del entretenimiento en mayor despliegue:

1. Sebastián Rulli niega que Angelique este embarazada

Luego de que la revista Tvnotas asegurara que Sebastián Rulli y Angelique Boyer estaban esperando su primer bebé, el actor estalló contra la publicación y negó tales afirmaciones.

A través de un mensaje en redes sociales, el argentino usó la portada de la revista y puso encima un cinto que decía: “Mentira… no compren basura”, en una dura crítica a la polémica revista de famosos.

Rulli y su novia llevan ya varios años de relación, y aunque aseguran estar muy felices, por ahora no hay bebé a la vista, pero lo que si hay es una dura pelea contra Tvnotas.

2. Plácido Domindo admite que cometió abusos a mujeres y pide perdón

Plácido Domingo asume su 'responsabilidad' y pide perdón ante las acusaciones de acoso sexual

El cantante de ópera Plácido Domingo en Nueva York está en el ojo del huracán, luego de que más de una veintena de mujeres lo denunciaran por actos de acoso durante dos décadas.

Un informe del Sindicato Estadounidense de Artistas Musicales determinó que el intérprete de 79 años aprovechaba de su poder para agreder a sus víctimas, en hechos ocurridos en la Ópera Nacional de Washington y la de Los Ángeles.

Ante el reporte, el artista presentó un “mea culpa” y sin entrar en detalle pidió perdón por sus comportamientos inapropiados y abusivos.

“En los últimos meses me he tomado tiempo para reflexionar sobre las acusaciones que varias colegas han hecho contra mí. Respeto que estas mujeres se sintieran por fin lo bastante cómodas para hablar, y quiero que sepan que lamento de verdad el dolor que les causé. Acepto plena responsabilidad por mis acciones, y he aprendido de esta experiencia”, comentó el cantante en un mensaje enviado a AP.

3. Lucero canta en pijamas y sin maquillaje

Lucero desempolvó su famosa canción “Electricidad”, y decidió parodiar la interpretación que ella misma hacía en el clip oficial del famoso hit, a travéz de un divertido video colgado en redes sociales, donde presumió de un look bastante casero, de pijamas, despeinada y sin una gota de maquillaje.

En el clip, que tuvo millones de vistas, se aprecia a Lucero usando una escoba como micrófono y haciendo todo tipo de gestos y movimientos exagerados que se robaron muchas carcajadas entre sus seguidores.

Pero más allá de su parodia, la mexicana impresionó con el escoba challenge, que sin duda supo manejar a la perfección y con lo bien que luce al natural a sus 50 años.

4. Francisca Lachapel encanta con su vestido de estampados

Francisca Lachapel es adorada por su público, y ella lo sabe. Y además de ser una de las animadoras más famosas de la pantalla chica, la preciosa dominicana es toda una autoridad en asuntos de moda.

La ex Nuestra Belleza Latina siempre anda compartiendo con sus amados seguidores todo tipo de modelitos y vestiditos que dan mucha tela de donde cortar, como acabó de ocurrir este martes, cuando la reina caribeña se volvió tendencia con una propuesta colorida elaborada en estampados.

El vestido de Francisca, de manga larga, cuello alto y cerrado y botones, recibió todo tipo de comentarios positivos y la catapultó como una maestra de la moda. “Con una sonrisa, todo es más fácil”, agregó Lachapel.

5. Hospitalizan a Harvey Weinstein tras ser hallado culpable

Harvey Weinstein hospitalized after guilty verdict

El famoso productor de Hollywood, Harvey Weinstein, quien fue declarado culpable de delitos de abuso sexual por un jurado de Nueva York el lunes pasado, sufrió serios quebrantos de salud tras conocer la noticia, lo que obligó a las autoridades penitenciarias a llevarlo de urgencias a un hospital.

El infame productor, quien podrá enfrentar una larga condena tras las rejas por cargos de agresión sexual y violación en tercer grado, fue trasladado desde la peligrosa prisión de Rikers Island, donde fue recluído, hasta el Hospital Bellevue, según reportaron medios locales como FOX News.

El próximo 11 de marzo deberán dar la sentencia final a Weinstein, que pudiera ser del orden de los 25 años tras las rejas.