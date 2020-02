La hija de Niurka presume su nueva figura: ¿cómo perdió Romina 40 libras?

View this post on Instagram

La neta, que orgullo que mi primera foto en calzones en Instagram sea esta. Y la única diferencia son 18kg menos. Sigo siendo la misma Romina de siempre, tratando de conocer el mundo en otra envoltura y amando cada segundo de la vida. Gracias @vime_mx por llegar a mi, cada quien vive su proceso a su manera y yo soy la más feliz de hacerlo con ustedes! Definitivamente cambiaron mi vida y mi forma de ver el cuidado alimenticio. Ya vamos en la recta final, dándolo todo como siempre y con el mejor equipo @vime_mx ✨ LA MEJOR DECISIÓN QUE TOME EN MI VIDA FUE ESTA, cuidar mi cuerpo que es mi hogar ♥️ Este es un trabajo de todos los días por el resto de mi vida 🤍 #SiyoPuedoTuPuedes ✨