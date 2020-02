¿Qué ver en TV? – Domingo 16 de febrero

Este domingo tenemos los programas que Univisión y Telemundo tienen en sus listas de programación. Telemundo transmite un nuevo episodio de las audiciones a ciegas de La Voz. Mientras que Univisión transmitirá la semifinal de Mira Quién Baila. Univisión también tiene programas especiales en “Aquí y ahora” y “Crónicas”. Mientras que Telemundo transmite las eliminaciones de Exatlón Estados Unidos.

Lo que tienes que ver:

La Voz

La Voz de la cadena Telemundo contará con un nuevo episodio de las audiciones a ciegas de jóvenes que se disputan un puesto en los equipos de los famosos coaches Luis Fonsi, Carlos Vives, Alejandra Guzmán y Wisin.

En la transmisión del pasado domingo 9 de febrero, Carlos Vives y Luis Fonsi lograron ser los jueces con el mayor número de talentos. Ambos artistas lograron que dos jóvenes se unieran a cada uno de sus equipos.

El reality show La Voz US es transmitido todos los domingos a las 9:00 PM, hora del Este, por Telemundo.

Mira Quién Baila

Mira Quién Baila de la cadena Univisión contará con un programa muy especial con la semifinal del exitoso reality show.

La gala de este domingo 16 de febrero tendrá a Pedro Moreno, Chef Yisus y Adrián Lastra en la pista de baile con una impresionante presentación en apoyo al equipo de los hombres.

Mira Quién Baila se transmite todos los domingos a las 8:00 PM, hora del Este, por Univisión.

Aquí y Ahora

Este domingo en el programa Aquí y Ahora tienen preparado un especial que lleva por nombre “Cinco secretos” y estará basado en historias impactantes de 05 personas diferentes.

Aquí y Ahora es transmitido a las 7:00 PM, hora del Este, por Univisión.

Crónicas

Crónicas tiene preparado un programa especial que lleva por nombre “Marcado por el Odio” y se centrará en Mahud Villalaz, un ciudadano americano de nacionalidad peruana quien fue víctima del racismo.

Crónicas es transmitido a las 10:00 PM, hora del Este, por Univisión.

Eliminaciones en Exatlón

La cuarta temporada de Exatlón Estados Unidos cada día está más emocionante a través de cada uno de los episodios que son transmitidos en Telemundo. Sin embargo, todos quieren ganar; pero sólo un equipo lo lograrán.

¿Rojos o azules? Este domingo 16 de febrero conoceremos quién se despide de la exitosa competencia de la cadena televisiva hispana.

Las eliminaciones de Exatlón Estados Unidos son transmitidas todos los domingos a las 7:00 PM, hora del Este, por Telemundo.

S.W.A.T. – Unidad especial

La película protagonizada por Samuel L. Jackson, Colin Farrell, Michelle Rodriguez, será transmitida a las 3:30 PM, por Telemundo.

Sinopsis: Un equipo SWAT de Los Ángeles tiene la misión de custodiar a un conocido criminal francés, pero este ha ofrecido 100 millones para quien lo ayude a escapar de prisión.

S.W.A.T. (2003) Trailer