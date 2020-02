¿Qué ver en TV? – Sábado 28 de febrero

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univisión tiene en sus pantallas una transmisión de fútbol mexicano de Primera División para todos los fanáticos de los deportes. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la retransmisión del sexto episodio de la segunda temporada de “La Voz” y las películas “2 Guns” y “Non-Stop”.

Abajo te decimos a qué hora serán transmitidos y por cuál canal puedes disfrutar del programa de tu preferencia. Nosotros te presentamos varias opciones, pero la última palabra la tienes tú en tus manos con tu control remoto. ¡Feliz fin de semana!

1. Fútbol MLS

Univisión tiene una importante transmisión para los fanáticos del fútbol: Los Galaxy inician su temporada 2020 con una visita a Dynamo en el BBVA Compass Stadium.

La transmisión empieza a las 3:30 PM, hora del Este, por Univisión.

2. La Voz

Durante el sexto episodio del reality show, los jueces quedaron gratamente sorprendidos con cada uno de los jóvenes que se unieron a sus equipos. Pero la batalla está a un paso de comenzar, este domingo 1 de marzo los coaches completarán sus equipos y en el próximo episodio se dará inicio a las batallas entre talentos.

Los televidentes pueden disfrutar todos los domingos de un nuevo episodio de “La Voz” a través de Telemundo a las 9:00 PM, hora del Este. Mientras que la retransmisión del sexto episodio de audiciones a ciegas puedes verlo este sábado a las 4:00 PM, hora del Este.

La Voz | Capítulo 6: Las divertidas audiciones | Telemundo EntretenimientoTodos disfrutan al máximo cada hermosa voz de los participantes. Los coaches se emocionan, saltan, ofrecen regalos, comen pizza juntos y se disputan las mejores voces.

3. 2 Guns

La película protagonizada por Denzel Washington y Mark Wahlberg, será transmitida por Telemundo a las 7:00 PM, hora del Este.

Sinopsis: Un agente de la DEA, Bobby Trench (Denzel Washington), y un oficial de la Inteligencia Naval, Michael Stigman (Mark Wahlberg), consiguen robarle 43 millones de dólares a la mafia. El problema consiste en que en realidad ese dinero no era de la organización criminal, sino de la CIA. Adaptación al cine de una novela gráfica de Steven Grant.

2 GUNS – Official International Trailer

4. Non-Stop

La película protagonizada por Liam Neeson y Julianne Moore, será transmitida por Telemundo a las 9:00 PM, hora del Este.

Sinopsis: Bill Marks (Liam Neeson), un veterano agente del servicio aéreo de los Air Marshalls, pasa por una mala etapa: Tiene problemas con la bebida, y últimamente se toma su trabajo como una rutinaria tarea de vigilante a bordo de un avión. Sin embargo, en un viaje de Nueva York a Londres recibe una serie de misteriosos mensajes de texto, en los que se le pide que inste al gobierno a hacer una transferencia de 150 millones de dólares a una cuenta secreta. En caso contrario, un pasajero morirá cada 20 minutos. Comienza así un juego del gato y el ratón a 40.000 pies de altura y con la vida de 200 pasajeros pendiente de un hilo.

Non-Stop – TrailerGlobal action star Liam Neeson stars in Non-Stop, a suspense thriller played out at 40,000 feet in the air. During a transatlantic flight from New York City to London, U.S. Air Marshal Bill Marks (Neeson) receives a series of cryptic text messages demanding that he instruct the airline to transfer $150 million into an off-shore account. Until he secures the money, a passenger on his flight will be killed every 20 minutes. The film reunites Neeson with Unknown director Jaume Collet-Serra and producer Joel Silver, and co-stars Golden Globe Award winner Julianne Moore.