¿Qué ver en TV? – Sábado 22 de febrero

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univisión tiene en sus pantallas una transmisión de fútbol mexicano de Primera División para todos los fanáticos de los deportes. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la retransmisión del quinto episodio de la segunda temporada de “La Voz” y las películas “Transformers: Revenge of the Fallen”, “Hotel Transylvania 2” y “The Fast and the Furious: Tokyo Drift”.

Abajo te decimos a qué hora serán transmitidos y por cuál canal puedes disfrutar del programa de tu preferencia. Nosotros te presentamos varias opciones, pero la última palabra la tienes tú en tus manos con tu control remoto. ¡Feliz fin de semana!

1. Fútbol mexicano Primera División

Univisión tiene una importante transmisión para los fanáticos del fútbol mexicano.

Los Tigres UANL se enfrentan a Cruz Azul por la Jornada 7 del Torneo Clausura 2020. Desde el estadio Azteca. La transmisión empieza a las 7:55 PM, hora del Este, por Univisión.

2. La Voz

Cada vez están más cerca las batallas musicales entre los participantes seleccionados durante la segunda temporada de “La Voz”. Durante el quinto episodio del reality show, los jueces quedaron gratamente sorprendidos por los grandes talentos que pudieron seleccionar para sus respectivos equipos.

Los televidentes pueden disfrutar todos los domingos de un nuevo episodio de “La Voz” a través de Telemundo a las 9:00 PM, hora del Este. Mientras que la retransmisión del tercer episodio de audiciones a ciegas puedes verlo este sábado a las 4:00 PM, hora del Este.

3. Transformers: Revenge of the Fallen

La película protagonizada por Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel, Tyrese Gibson y John Turturro, será transmitida por Telemundo a las 1:00 PM, hora del Este.

Sinopsis: Han pasado dos años desde que el joven Sam Witwicky (Shia LaBeouf) salvara al universo de una decisiva batalla entre dos razas de alienígenas robóticos en guerra. Pese a su extrema heroicidad, Sam sigue siendo un adolescente normal con las preocupaciones cotidianas de prepararse para ir a la universidad, dejando atrás a su novia Mikaela (Megan Fox), y separándose por primera vez de sus padres. El objetivo de Sam es llevar una vida universitaria normal pero, para hacerlo, deberá olvidar su destino. Mientras Sam ha hecho todo lo posible por dejar atrás el conflicto de Mission City y volver a su rutina diaria, la batalla entre los Autobots y los Decepticons, aunque haya sido un incidente súper secreto, ha provocado muchos cambios. El Sector 7 ha sido desmantelado y el agente Simmons (John Turturro), despedido. En su lugar se ha creado una nueva agencia, NEST. Empleando mandos con experiencia de campo como Lennox (Josh Duhamel) y Epps (Tyrese Gibson), NEST pretende trabajar codo con codo con los Autobots para evitar otra confrontación mortal con los Decepticons.

4. Hotel Transylvania 2

La película protagonizada por Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez, Kevin James, Steve Buscemi, David Spade, Keegan-Michael Key, Asher Blinkoff, Fran Drescher, Molly Shannon, Megan Mullally, Nick Offerman, Dana Carvey, Rob Riggle y Mel Brooks, será transmitida por Telemundo a las 7:00 PM, hora del Este.

Sinopsis: Todo parece mejorar en el Hotel Transilvania. La rígida norma establecida por Drácula de “sólo para monstruos” se ha suprimido y se aceptan también huéspedes humanos. Lo que preocupa al conde es que que su adorable nieto Dennis, medio humano y medio vampiro, no dé señal alguna de vampirismo. Aprovechando que Mavis ha ido a visitar a sus suegros humanos, Drácula recluta a sus amigos Frank, Murray, Wayne y Griffin para hacer que Dennis pase por un campamento de “entrenamiento de monstruos”. Lo que ignoran es que Vlad, el gruñón padre de Drácula, está a punto de llegar al hotel. Y cuando descubra que su bisnieto no es de sangre pura y que los humanos pueden frecuentar el establecimiento las cosas se complicarán. Secuela de Hotel Transilvania (2012).

5. The Fast and the Furious: Tokyo Drift

La película protagonizada por Lucas Black, Bow Wow, Sung Kang, Nathalie Kelley y Brian Tee, será transmitida por Telemundo a las 9:00 PM, hora del Este.

Sinopsis: Shaun Boswell es un chico que no acaba de encajar en ningún grupo. En el instituto es un solitario, su única conexión con el mundo de indiferencia que le rodea es a través de las carreras ilegales, lo que no le ha convertido en el chico favorito de la policía. Cuando amenazan con encarcelarle, le mandan fuera del país a pasar una temporada con su padre, un militar destinado en Japón, que vive en un diminuto piso en un barrio barato de Tokio. En el país donde nacieron la mayoría de los coches modificados, las simples carreras en la calle principal han sido sustituidas por el último reto automovilístico que desafía la gravedad, las carreras de “drift” (arrastre), una peligrosa mezcla de velocidad en pistas con curvas muy cerradas y en zigzag. En su primera incursión en el salvaje mundo de las carreras de “drift”, Shaun acepta ingenuamente conducir un D.K, el Rey del Drift, que pertenece a los Yakuza, la mafia japonesa. Para pagar su deuda, no tiene más remedio que codearse con el hampa de Tokio y jugarse la vida.

