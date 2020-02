Muere Pop Smoke a sus 20 años: ¿Cómo murió el rapero?

Pop Smoke, un rapero de 20 años de Brooklyn, fue asesinado a tiros en Hércules Drive por Hollywood Hills en la madrugada del 19 de febrero. El verdadero nombre de Pop Smoke era Bashar Barakah Jackson.

Los registros públicos informan que el tiroteo tuvo lugar en la casa de Teddi Mellencamp Arroyave, hija del cantante John Mellencamp, y protagonista de “The Real Housewives of Beverly Hills”. Mellencamp es propietaria de la casa junto con su esposo, Edwin Arroyave.

Los medios locales informaron por primera vez que el tiroteo ocurrió a las 4:30 am hora local. TMZ fue el primero en revelar que Smoke era la víctima del tiroteo. TMZ describió el tiroteo como parte de un robo de invasión de la casa. Las publicaciones en redes sociales muestran que el amigo de Pop Smoke, actor Michael Durodola, estaba en la casa también.

En una declaración posterior al tiroteo, Mellencamp dijo: “Temprano, fui informado por una tercera empresa de gestión y arrendamiento de fiestas que supervisa una casa de alquiler que poseemos en Los Ángeles y que se produjo un tiroteo en la propiedad. Ante todo, nos gustaría extender nuestras oraciones y condolencias a la familia y los seres queridos afectados por esta trágica pérdida de vidas. no conocemos ninguno de los detalles más allá de lo que se nos ha dicho o visto reportado en las noticias y en este momento nos gustaría abstenernos de hacer más comentarios, ya que deseamos que el foco permanezca en los agentes de la ley que son diligentemente haciendo su trabajo “.

Esto es lo que necesitas saber:

1. No hay sospechosos bajo custodia; Las autoridades dicen que podría haber hasta 6

JACKBOYS, Pop Smoke, Travis Scott – GATTI (Official Music Video)JACKBOYS OUT NOW: https://JACKBOYS.lnk.to/JACKBOYS OFFICIAL STORE: https://JACKBOYS.travisscott.com/ Directed by CACTUS JACK & WHITE TRASH TYLER Produced by Sam Lecca & Jay Tauzin https://instagram.com/travisscott https://instagram.com/sheckwes https://instagram.com/dontoliver https://instagram.com/ogchaseb https://instagram.com/cactusjackrecords https://travisscott.com (C) 2019 Epic Records/Sony. With Cactus Jack. 2019-12-30T20:00:06.000Z

Al momento de escribir esto, no hay sospechosos bajo custodia en relación con el tiroteo. ABC Los Ángeles, Citando fuentes policiales, dijo que un sospechoso fue visto corriendo en Hercules Drive con una máscara de esquí. Poco después de que se difundió la noticia de que Pop Smoke había sido asesinado, su compañero rapero de Nueva York, Nicki Minaj, publicó una foto en Instagram con la leyenda: “La Biblia nos dice que los celos son tan crueles como la tumba. Increíble. Descansa en paz, Pop”.

Smoke fue llevado de urgencia al hospital Cedars Sinai donde fue declarado muerto. Heavy contactó al campamento de Pop Smoke para comentar la historia. Las autoridades dijeron que podría haber hasta seis sospechosos en el tiroteo.

Una función “Hoy” El hecho de que Mellencamp vendiera su casa la describió como una casa de 3,000 pies cuadrados con cuatro dormitorios y tres baños. El exterior se describe como de estilo mediterráneo pero con un interior moderno.

2. Pop Smoke había estado celebrando que estaba viviendo en Beverly Hills

Arriba está la última publicación de Instagram de Pop Smoke, que se envió alrededor de 12 horas antes de su trágica muerte. Mientras estaba en su historia de Instagram el día antes de su muerte, Pop Smoke celebró el hecho de que vivía en Beverly Hills:



3. Pop Smoke lanzó su segundo Mixtape en febrero de 2020

El último tweet de Pop Smoke llegó justo antes de su muerte, a juzgar por la marca de tiempo:

Pop Smoke – Mannequin Ft. Lil Tjay (Meet The Woo 2)Pop Smoke – "Meet The Woo Vol. 2" | Download/Stream: https://PopSmoke.lnk.to/MeetTheWoo2 Follow our new Spotify Playlist "HYPE – Hot 50" https://hype.lnk.to/Spotify Follow HYPE: https://soundcloud.com/hypellc https://twitter.com/HYPEdmnd https://instagram.com/hypellc Follow Pop Smoke: https://www.instagram.com/realpopsmoke https://twitter.com/POPSMOKE10 https://soundcloud.com/biggavelipro https://open.spotify.com/artist/0eDvMgVFoNV3TpwtrVCoTj Submission or Business inquiries email contact[at]hype.llc All songs uploaded to this channel are done so with permission from the legal rights holders #PopSmoke #MeetTheWoo2 2020-02-07T05:00:08.000Z

Smoke lanzó su segundo mixtape, “Meet the Woo 2”, en febrero de 2020. La cinta presentaba a otros raperos, Quavo, A Boogie wit da Hoodie y Lil Tjay “. El primer álbum de Smoke fue lanzado en 2019, titulado,” Meet the Woo “El primer single del disco fue:” Bienvenido a la fiesta “. Rápidamente, Pop Smoke se convirtió en una celebridad en su vecindario natal de Canarsie. Una revisión de su trabajo dijo que Smoke siguió la tradición de Brooklyn de” difundir el amor “. compartiendo el micrófono con otros jóvenes raperos de Brooklyn.

POP SMOKE – WELCOME TO THE PARTY [SHOT BY GoddyGoddy]Welcome To The Party – (Official Video) by Pop Smoke Download here: https://PopSmoke.lnk.to/WTTP Subscribe to Pop Smoke’s channel: https://PopSmoke.lnk.to/Subscribe Follow Pop Smoke: https://instagram.com/realpopsmoke https://twitter.com/popsmoke10 https://soundcloud.com/biggavelipro Credits: Video Director: GoddyGoddy Video Producer: GoddyGoddy Video Editor: GoddyGoddy #PopSmoke #WelcomeToTheParty #RealPopSmoke Music video by Pop Smoke performing Welcome To The Party. Victor Victor Worldwide; © 2019 Republic Records, a division of UMG Recordings, Inc. 2019-05-29T01:00:43.000Z

En su página de Spotify, describe a Smoke comenzando en la música “casi por accidente”. Esa biografía dice que Smoke estuvo presente en el estudio mientras sus amigos grababan versos, durante ese tiempo, comenzó a escribir sus propias letras. El perfil continúa: “Firmemente en la creciente escena de los simulacros de Brooklyn, Smoke combinó su retumbante voz de humo con las sonoras de los simulacros de Chicago y Londres”.

La leyenda del hip-hop de la ciudad de Nueva York Funkmaster Flex habló brillantemente de Pop Smoke cuando hablando con el New York Times en septiembre de 2019 diciendo: “La forma en que ataca la pista es definitivamente ese tipo de chicos [50 Cent, G-Unit, DMX]. Me encanta su energía, su ambiente , su canción.” Flex había rotado la canción “Welcome to the Party” en su programa Hot 97.

El humo le dijo a The Fader en diciembre de 2019 que originalmente había soñado con una carrera en el deporte, sobresaliendo en el fútbol, ​​el béisbol y el baloncesto. Smoke dijo: “Pensé que iba a ir a Howard, ir allí y unirme a una fraternidad. No siempre fue rapear. ¿Quién hubiera pensado que sería un rapero?”

4. En el momento de su muerte, Pop Smoke estaba en libertad bajo fianza

En enero de 2020, Pop Smoke fue acusado de transportar ilegalmente un automóvil Rolls-Royce Wraith 2019 a través de las fronteras estatales. El propietario del automóvil dijo que había prestado el vehículo al rapero en California para que lo usara en un video. The New York Times informó que el auto valía $375,000.

A cambio, Pop Smoke había prometido al propietario acceso VIP a un próximo concierto. Más tarde, el automóvil fue encontrado fuera de la casa de la madre de Pop Smoke en la sección Canarsie de Brooklyn, Nueva York. La placa de California se había cambiado a placas de Alabama. Smoke se declaró inocente del delito y fue puesto en libertad bajo fianza de $ 250,000.

Pop Smoke dijo en una entrevista de febrero de 2020 con Ange Martinez en el Power 105.1 de Nueva York que las acusaciones en su contra eran falsas y que el incidente fue resultado de una “tontería”.

En diciembre de 2019, Smoke fue retirado del festival Rolling Loud en Los Ángeles justo antes de que comenzara. Él, junto con varios otros raperos, las autoridades lo habían considerado una amenaza para la seguridad. Smoke le contó a Justin Credible en Power 106 sobre sus sentimientos sobre el importa decir: “Venimos de lugares donde es así, no es lo más dulce. Cuando nos impides hacer espectáculos como ese, nos lastimas, ¿sabes lo que digo? Como, ¿estás tratando de mantenernos allí?” “. El rapero agregó que sentía que las autoridades lo habían convertido en un “súper malo”.

5. El rapero ya ha comenzado a inundar Twitter con mensajes de recuerdo & amp; Condolencias

Pop Smoke – Shake The Room Ft. Quavo (Meet The Woo 2)Pop Smoke – "Meet The Woo Vol. 2" | Download/Stream: https://PopSmoke.lnk.to/MeetTheWoo2 Follow our new Spotify Playlist "HYPE – Hot 50" https://hype.lnk.to/Spotify Follow HYPE: https://soundcloud.com/hypellc https://twitter.com/HYPEdmnd https://instagram.com/hypellc Follow Pop Smoke: https://www.instagram.com/realpopsmoke https://twitter.com/POPSMOKE10 https://soundcloud.com/biggavelipro https://open.spotify.com/artist/0eDvMgVFoNV3TpwtrVCoTj Submission or Business inquiries email contact[at]hype.llc All songs uploaded to this channel are done so with permission from the legal rights holders #PopSmoke #MeetTheWoo2 2020-02-07T05:00:14.000Z

A medida que se difundió la noticia del trágico fallecimiento de Pop Smoke, otros raperos acudieron en masa a Twitter para llorar a otro joven rapero que fue asesinado a tiros. Estos son algunos de los mensajes más apasionados:

He was enjoying Cali life. RIP Pop Smoke. 🙏🏾 pic.twitter.com/nX43OoJh5O — DJ Heat (@DJHeatDC) February 19, 2020

Rest In Peace Pop Smoke 🙏🏽 — Yungen (@YungenPlayDirty) February 19, 2020

Dude.. Pop Smokes last tweet was 2 hours ago and now everyone’s saying RIP… smh 💔 — Justine Skye (@JustineSkye) February 19, 2020

Rest In Peace Pop Smoke. He was just getting started, and had a bright career ahead of him. Very sad. — Andrew Barber (@fakeshoredrive) February 19, 2020

Damn it’s real 😭 Young 20 year old making noise in the music world shot and killed. This ain’t right smh RIP Pop Smoke. Brooklyn will forever love you 🙏🏻 pic.twitter.com/UMxaXO5fId — Slim Albaher (@SlimmySlim94) February 19, 2020

it’s unfair. I’m so heartbroken rip the goat ur music will live on forever I’m so so so so angry #popsmoke pic.twitter.com/TQaFdjDULA — RAYE (@raye) February 19, 2020

https://twitter.com/djsnake/status/1230142477891448832