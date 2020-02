En la alfombra roja de la edición número 92 de los Premios Oscar celebrada en Hollywood anoche, no solo se destacaron el glamour, los exclusivos diseños, la moda y la belleza de los asistentes sino también la excentricidad y en algunos casos la desafortunada elección de vestuario de ciertos famosos que clasificaron en nuestra lista de peor vestidos de la noche.

Es increíble pensar que a pesar de contar con un equipo de estilistas, vestuaristas y maquillistas, algunas estrellas fallen en un tema tan delicado como es su imagen personal. Pero a final de cuentas todos cometemos errores y en algunos casos podría hasta pensarse que los desatinos de vestuario son herramientas para llamar la atención. Y lo importante es figurar y crear polémicas que despierten comentarios.

Aquí están los seleccionados en este grupo que desencantó a su paso por la alfombra “cranberry” (no roja) de los Premios Oscar:

Billie Porter

Siempre logra captar la atención e imponerse con originales propuestas como esta de Giles Deacon. Con este top de láminas doradas y la amplia falda estampada, encendió la alfombra como una llamarada de irreverente estilo que nunca se sabe si es una propuesta seria o una broma constante para llamar la atención.

Aurora

La cantante siguió los cánones de su propio estilo para vestirse inspirada en una Geisha moderna. Tal vez el look para los Grammy habría sido más aceptable pero para esta noche glamorosa cuya etiqueta exige un traje de gala se quedó corta.

Salma Hayek

Con el mundo de la moda a sus pies y con un esposo dueño de todo un emporio de moda la actriz mexicana podría ser la mujer más elegante y envidiada del planeta. Ella sigue insistiendo en disfrazarse y no vestirse para las alfombras roja. Anoche encarnó a una diosa griega recién bajada del Olimpo, bella por cierto, para una película de época.

Janelle Monae

Otra actriz que viste para un escenario y no para una alfombra roja. Su traje plateado con una capota que recuerda a la legendaria Grace Jones sería perfecto para cantar en escena mas no para una alfombra roja. La rigidez del traje, impecablemente construido no la dejaba mover. Dicen que en cuestiones de glamour es la mujer la que lleva el vestido y no al contrario. Quien está de acuerdo?

Sandy Powell

Cualquier otro de sus conjuntos de pantalón y chaqueta que ha lucido en la temporada de premiaciones siempre fiel a su estilo masculino habría podido resultarle más glamoroso que esta opción que escogió para los Oscar 2020. El estampado de la tela se parece a los de las prendas del uniforme de un bachiller recién graduado con todas las firmas de sus compañeros de curso.

Kristen Wiig

La fabulosa comediante apostó por el rojo en este elaborado traje con una construcción geométrica que la hizo lucir un poco acartonada en la alfombra. Pero el peor problema de su traje fue el entalle de la parte delantera con cortes laterales que no le favorecieron en la zona de las axilas y el busto que lucia caído.