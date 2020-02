Anoche Hollywood se vistió de gala para celebrar la 92° entrega de los Premios Oscar con sus icónicas estatuillas de oro en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Ya casi se cumple un siglo de esta ceremonia que despierta el interés global, no sólo por las películas que se premian, sino porque la ocasión invita a vestirse con toda la elegancia y el glamour que esta industria cinematográfica refleja e inspira en el mundo entero desde sus épocas doradas. Y hoy en el 2020 la tradición se mantiene.

El Dolby Theatre de Los Ángeles es la sede oficial del evento, antes llamado el Kodak Theatre. Para recibir a las estrellas extendió una alfombra majestuosa con más de 300 metros de largo. Y el color, según los expertos, no se trató del tradicional rojo, sino de un tono especial con visos púrpura, denominado como “cranberry”, hecho exclusivamente para la ocasión.

Con 11 nominaciones, Joker, la película de Todd Phillips protagonizada por Joaquin Phoenix, compitió y ganó en la mayor cantidad de categorías. En la de mejor película se destacó entre One Upon a Time in Hollywood, The Irishman, Parasite, 1917, Wedding Story, Jojo Rabbit, Little Women y Ford v Ferrari. Finalmente el Oscar a mejor película lo recibió la cinta coreana “Parasite”, la primera vez en la historia que un film en otro idioma diverso al inglés gana el Oscar.

Nominadas y nominados desfilaron por la alfombra que por tradición y antigüedad despierta la mayor atención de expertos, Fashionistas y apasionados de moda. En esta noche de glamour se impusieron tendencias de vestuario, maquillaje y cabello que quedarán registradas para los anales de la historia.

Cada detalle cuenta para triunfar en materia de estilo y aquí está el grupo de aquellas divas que tienen clara cuál es la fórmula del éxito.

Penélope Cruz

La preciosa española recurrió nuevamente a Chanel Alta Costura para vestir con elegancia clásica que la combinación del blanco y negro aporta a cualquier evento. La característica camelias blanca de la casa Chanel y el cinturón d roerlas fueron apenas toques de eterna vigencia.

Scarlet Johansson

Como toda una estrella de Hollywood la joven actriz apostó por el glamor de un traje platinado en columna, con un bustier bordado hecho por el dúo dinámico al frente de la casa Oscar de La Renta. Ellos son El dominicano Fernando García y Laura Kim.

Florence Pugh

Con un precioso traje de satin verde con falda en cascada creado por Louis Vuitton la actriz británica puso el toque de color en una alfombra caracterizada por tonos como el

negro, el rosa y el blanco. Lo complementó con aretes de María Tash.

Saoirse Ronan

Un traje de ensueño elaborado con maestría por la casa Gucci con Alessandro Michele a la cabeza, hizo lucir deslumbrante a la joven actriz de 25 años. El contraste del top con amplio corte “peplum” en la cintura en tonos blanco y negro y la falda en lavanda son una muestra exquisita de glamour. Los accesorios de la cabeza que adornaban su nuevo corte de cabello también eran de Gucci.

Renée Zellweger

Con un traje escotado a un hombro, elaborado durante meses con miles de cristales por Armani Privé, la actriz recibió con elegancia la estatuilla del Oscar como mejor actriz por su interpretación de Judy Garland en la película en homenaje a esta leyenda de Hollywood. Menos es más y este es el caso de esta ganadora en talento y glamour.

Regina King

La fabulosa actriz vivió su momento como toda una princesa con este traje rosa diseñado por la casa Versace especialmente para ella y por supuesto con los diamantes de Harry Winston.

Charlize Theron

Fiel a su casa de modas la despampanante surafricana nominada por “Bombshell” vistió de negro con este impecable diseño de Dior Haití Couture y joyas de Tiffany & Co.

Cynthia Erivo

Otra gran estrella de la noche quien además interpretó una de las canciones más bellas nominadas de la cinta “Harriet” en la que actúa y es productora. Vistió de blanco impactante con un traje hecho por la casa Versace para resaltar su silueta. Cada detalle fue pensado para mostrar su estilo auténtico y con este modelo cerró on broche de oro y claro, joyas de Piaget, su elección completa de vestuario para todas las alfombras de la temporada de premios.

Kaitlyn Dever

Puso el toque de moda ecológica como parte del “Green Dress Challenge” con este diseño de Louis Vuitton adornado con más de 14.000 cristales de Swarovsky.

Gal Gadot

De maravilla lucía la actriz israelita con este diseño de la casa Givenchy con un delicado bustier de encaje negro y una amplia falda en taffeta rosa. Esta combinación clásica y femenina de tonos fue una de las que marcó tendencia en la noche de Oscars 2020.

Sandra Oh

Con un magistral diseño de Elie Saab que vale la pena ser destacado por su delicadeza y detalles de construcción, la actriz se presentó en la alfombra y anunció el Oscar a mejor maquillaje de la noche. De nuevo el rosa pálido con su delicadeza se destacó en la alfombra.

Billie Eilish

La “Niña Prodigio” de la música tiene también un mensaje claro que dar al mundo en cuestión de imagen, pues se reúsa a ser juzgada o clasificada por su físico o la forma de su cuerpo. Pero a la hora de cubrirlo para que nadie descifre su silueta lo hace con las mejores casas de moda del mundo entero, mostrando originalidad, personalidad y estilo propio. Por eso merece su puesto en esta lista como inspiración a las nuevas generaciones.

Su traje blanco fue creado especialmente para ella por la casa Chanel con todos los elementos icónicos de la marca. También lo fueron sus accesorios, sus uñas y su maquillaje.