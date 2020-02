Ex Miss Universo Ximena Navarrete posa sin maquillaje: ¿cuál es su “imperfección“?

No hay duda de que las reinas de belleza siguen empeñadas en sumarse al movimiento de reivindicación de la belleza natural y de la aceptación, mostrando que las llamadas erroneamente imperfecciones, no son otra caosa que sellos perfectos de cada uno. Y ahora quien decidió sumarse al reto de mostrarse tal y como es, al natural y sin ayuditas cosméticas, fue la Miss Universo 2010.

La guapísima exreina azteca, colgó en su Instagram una preciosa fotografía en la que luce el rostro totalmente al natural, sin una gota de maquillaje, y se robó los elogios. Ximena destacó que sin base si productos en la cara, salen a relucir sus bellas pequitas.

“Lo que pasa después de unos días de sol: pecas por toda la cara. Y qué, las pecas que me salen por el sol, desaparecen por lo general en un par de semanas con mi rutina normal de skin care. Para las que me preguntan, los productos que uso son Biologique Recherche, que para mi son los mejores“, dijo la tambien actriz, confesando que no le molestan sus pequitas. “No hago nada del otro mundo para desaparecerlas porque no me causan conflicto, uso protector solar todos los días pero siempre terminan saliendo cuando estoy expuesta al sol.

Y en un mensaje que resultó todavía más poderoso, quien fuera la protagonista de la telenovela La Tempestad pronunció una frase que quiere que cale en aquellas jovencitas que tienen problemas de autoestima.

“Aceptémonos tal y como somos. Las pecas también son bonitas“, comentó Navarrete.

La guapa mexicana se coronó como la mujer más bella del planeta en Las Vegas, en el 2010, siendo en aquel entonces la máxima favoritam tras derrotar a la concursante de Jamaica, quien ocupó el segundo lugar.

Desde entonces Navarrete sigue siendo considerada una de las figuras del mundo de la belleza de su país más destacadas y constantemente participa en desfiles de modas y en eventos benéficos.

Ximena Navarrete Miss Universe 2010 Crowning Moment 2013-10-19T07:40:42.000Z

Aunque la reina azteca intentó brillar en el mundo de las telenovelas, no lo consiguió, y hasta el día de hoy su melodrama con el galán de hace 8 años, William Levy, sigue siendo considerada uno de los peores fracasos en la televisión. Incluso se dijo que Ximena y Levy tuvieron que tomar clases de actuación para poder continuar con el proyecto que no contó con el apoyo del público.