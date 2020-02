Marysol Sosa envía advertencia al presunto hijo de José José: ¿qué dijo?

Los problemas entre los hijos de José José, quien a propósito este 17 de febrero estaría cumpliendo 72 años, y el supuesto hijo del cantante, quien se hace llamar Manuel José sigue candente.

Y, mostrando que ya no está nada a gusto con la situación que está viviendo, Marysol Sosa, hija del “Príncipe de la Canción”, aprovechó los medios para enviarle un mensaje claro y directo a Bryan Alvarez, como es el nombre de pila del joven.

“Quiero aprovechar estos medios, estas redes para envíar un mensaje a Bryan Alvarez, conocido como Manuel José.

Bryan, en primera instancia yo no tengo nada que ver con la denuncia que se te ha interpuesto desde que llegaste a México”, empezó diciendo la hija del intérprete de la Nave del olvido, quien no pudo quedarse con una espinita que tiene adentro y la exteriorizó.

“Me llama mucho la atención cómo el día de hoy no has sido capaz de responder toda las preguntas que se te hacen de que, si eres o no hijo de José José, cuando en un momento mi padre te brindó su atención, su tiempo, se hizo la prueba del ADN, admiro tu talento para imitarlo”, declaró Marysol.

La hermana de José Joel y Sarita Sosa recalcó que no entiende por qué el colombiano continúa insistiendo en que José José es su padre.

“Al día de hoy no me queda claro cómo no eres capaz de responder las cosas que ya sabes”, dijo la mexicana.

Marysol le hizo una solicitud a Bryan: “Te quiero pedir de la manera más atenta que dejes de generalizar todo tipo de comentario que has venido a hacer, sobre todo con la prensa, desde que llegaste a México. Creo de corazón, que eres la persona menos indicada para venir a cuestionar sobre el pasado y la familia que tiene José José aquí”, enfatizó.

A pesar der su molestia, Marysol admitió que reconoce el talento que tiene Manuel José, pero le pidió que no desprestigie más el nombre de su padre.

“Yo creo que todos, Bryan, tenemos derecho a cantar todas las canciones del Príncipe, y qué bueno, que tú tienes el talento que tienes. Sigue haciendo tu trabajo, pero deja de sembrar esta duda en Latinoamérica al respecto, haz bien las cosas”, manifestó la también hija de Anel Noreña.

La intérprete, también le explicó a Bryan por qué tiene que dejar de cuestionar, y deshonrar la memoria del “Principe de la Canción”.

“Quiero que sepas que yo crecí con mi papá, yo conocí a mi papá, y yo hablé de tu tema con mi papá, y al único que yo le tengo que creer y le creeré por el resto de mis días, es a mi papá, de quien fuiste tú en su vida. Te pido que dejes de desacreditar las palabras, el tiempo y la atención que un buen hombre te brindó, y que sobre todo, hoy en día ya no tiene capacidad de réplica”, concluyó Marysol.