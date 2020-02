Marlene Favela presenta a hijita de 4 meses: la tuvo a los 43 años: FOTO

View this post on Instagram

Hoy hace cuatro meses llegaste a nuestras vidas!!! y no hay palabras para describir lo que significas en mi vida! Llegaste a revolucionar mi mundo! Eres y serás el amor más grande que jamás conocí, gracias por existir! Te amo por siempre y para siempre!!! Mi amada @bellaseely_ gracias @peopleenespanol por esta hermosa portada quería que mis seguidores conocieran a mi princesa en un lugar donde siempre han apoyado mi trabajo y han sido respetuosos y generosos al hablar de mi vida privada! gracias @joebonillaoficial por ser mi cómplice! Gracias a cada uno de ustedes por su amor infinito y por su interés para conocer a ella “mi amada, mi princesa Bella”