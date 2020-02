TOP 5: Noticias de reinas -12 de Febrero del 2020

View this post on Instagram

Te amo esposo mío por tu dulzura, tu paciencia y todo el amor que me das. No somos perfectos pero juntos somos el mejor equipo. Doy gracias a Dios por nuestro hogar y fruto de nuestro amor. Te amo infinito CÓMO ENAMORABAN ANTES @fonsecamusic Dicen que el amor ya no dura nada Antes se luchaba pa' conquistar y que no acabara Te prometo amor que aunque pase el tiempo Seguiré buscando que siga vivo este sentimiento Nada será fácil pero te empeño mi alma Quiero que pasemos juntos la vida En la misma almohada Quiero despertarte mientras te canto una serenata Y aunque esté muy frió salgas por mi en plena madrugada Guardame una carta pa' que me des cuando estemos viejos Que cuenta la historia que hemos vivido con tus secretos Quiero que sea eterno Por esa voy a enamorarte Como enamoraban antes Ya son varios años escribiendo poemas Así te demuestro como te quiero de mil maneras Nada será fácil pero te empeño mi alma Quiero que pasemos juntos la vida En la misma almohada Quiero despertarte mientras te canto una serenata Y aunque esté muy frio salgas por mi en plena madrugada Guardame una carta pa' que me des cuando estemos viejos Que cuenta la historia que hemos vivido con tus secretos Quiero que sea eterno Por esa voy a enamorarte Como enamoraban antes Quiero despertarte mientras te canto una serenata Y aunque esté muy frió salgas por mi en plena madrugada Guardame una carta pa' que me des cuando estemos viejos Que cuenta la historia que hemos vivido con tus secretos Quiero que sea eterno Por esa voy a enamorarte Como enamoraban antes