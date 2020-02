Lucero presume de tremendo cuerpo en bikini a sus 50 años: ¡de no creer!

Lucero, la llamada Novia de América, siempre se ha caracterizado por ser muy discreta a la hora de vestir, pero últimamente la Diva se ha dejado ver muy sensual en unos pequeños bikinis, que deslumbran por el cuerpazo que la cantante tiene a sus 50 años.

La mexicana colgó el bikinazo en su cuenta de Instagram donde subió una imagen donde se ve muy relajada y feliz, pero no es para menos, porque se nota que está descansado, y teniendo como fondo el azul profundo del inmenso y hermoso mar y un cielo despejado que invita a pasar un buen momento. Se nota que eso es precisamente lo que estuvo haciendo la mexicana.

En la comentada foto se aprecia a Lucero ataviada en un bikini de color azul que hace juego con la tonalidad bronceada de su piel, acompañado con unos accesorios perfectos para la playa: unos cómodos y elegantes lentes de sol, del mismo color del mar, un lazo colgando de su cuello y unos aretes que complementan su estilo.

La intérprete de Electricidad llevó su pelo recogido en una moña, a lo alto de su cabeza, y su rostro muy al natural porque se capta que no lleva nada de maquillaje.

La sonrisa de Lucero siempre ha cautivado y conquistado a todos, por ser amplia, radiante y hermosa, pero especialmente en esta imagen se detalla que la protagonista de Lazos de Amor, la estuvo pasando de maravilla, y así lo confirmó con el mensaje que acompañó la imagen.

“Hola, hola!!! Feliz fin de semana. vitminsea solomefaltabastu”, afirmó la ex de Mijares.

nstagram.com/p/B8MWzpul5Jc/

Obviamente la también compositora se ve muy feliz porque su vida sentimental va de viento en popa, ya que lleva siete años de noviazgo con el empresario Michel Kuri, así lo dejo saber en entrevista, según lo dio a conocer El Diario.

“Cuando estamos tan contentos, enamorados e ilusionados, así como estamos nosotros, no pensamos en el matrimonio, no por una falta de compromiso o de amor, sino que estamos tan unidos, nos queremos tanto y la pasamos tan bien, que así estamos bien”, sostuvo, al asegurar que aunque hay amor de sobra, no hay campanas de boda a la vista.

En la misma entrevista la estrella manifestó que por el momento no está interesada en volver a las telenovelas, a no ser que el proyecto que le ofrezcan la conquiste.

“Pero nunca digo: ‘de esta agua no he de beber’, porque un día llega un proyecto que me enamore y me atrape, y lo podría hacer”, aseguró.

Y para completar su felicidad, la Novia de América está alistando una presentación en el Auditorio Nacional de Ciudad de México para el 6 de junio, como parte de la celebración de sus 40 años de vida artística, y donde adelantó que su show será totalmente nuevo.