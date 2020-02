Lucero causa sensación cantando en pijamas y sin maquillaje

En la década de los 90, Lucero popularizó en México, América Latina y Estados Unidos su famoso tema “Electricidad”, que hasta el día de hoy tiene millones de vistas. Y en un hecho que se ha vuelto viral en redes sociales, y que de paso ha confirmado el excelente sentido del humor que tiene la guapa mexicana, la cantante decidió parodiar la interpretación que ella misma hacía en el clip oficial del famoso hit.

Lucero se tomó sus redes sociales para colgar un gracioso video en el que se ve con un look bastante casero, de pijamas, despeinada y sin una gota de maquillaje, y allí se puso manos a la obra y cantar se dijo… y a divertirse mucho.

Así se nota en la nueva versión del tema que colgó Lucero en su Instagram, donde además se evidencia que tiene como objetivo burlarse de ella misma con respecto al clip original, pues mientras cantaba, usando una escoba como micrófono, se le veía haciendo todo tipo d egestos y movimientos exagerados que se robaron muchas carcajadas entre sus seguidores.

El video también sirvió para presumir del escoba challenge, que sin duda supo manejar a la perfección la cantante de 50 años, quien dio muestra de control de su instrumento y de mucho desparpajo en el escenario, que al aprecer era la sala de su casa.

El look natural de Lucero se llevó muchos comentarios positivos por parte de sus seguidores, quienes comentaron lo guapa que luce la cantante a sus 50 abriles, y lo bien que se ve hasta desarreglada.

Recientemente en una entrevista con El Diario, la protagonista de la telenovela Soy tu dueña, reveló que no descarta la posibilidad de volver a hacer otra novela pero eso sí con ciertas condiciones. De paso Lucero aclaró que por ahora no hay nada firmado y que cualquier cosa que se diga en ese sentido son meras especulaciones.

“El día que yo haga una telenovela lo diré abiertamente. Hablo de hechos, no rumores. Ahorita he leído una cantidad de notas que dicen que fui a hacer audiciones para telenovelas, y la verdad es que no”, dijo la ex de Mijares.

La también cantante contó que hace muchos años que no hace audiciones y que a pesar de varias propuestas no ha llegado una que la convenza.

“Quiero aclarar que no hago audiciones: hace 40 años que los productores me conocen, he platicado con muchos de ellos y varios amigos, muy lindos, me han querido en sus proyectos, pero no se ajustan a lo que a mí me gustaría hacer en televisión“, manifestó.

Actualmente la mexicana está preparando su concierto, donde promete que será un gran espectáculo, que realizará en el Auditorio Nacional el 6 de junio, para celebrar, en parte, sus 40 años de carrera.

Y sobre su corazoncito y su relación con el millonario Michel Kuri, la cantante dijo estar muy feliz y sin necesidad de una boda a la vista.

“Cuando estamos tan contentos, enamorados e ilusionados, así como estamos nosotros, no pensamos en el matrimonio”, manifestó Lucero, y aclaró que no es porque no haya amor, sino es todo lo contrario.

“No por una falta de compromiso o de amor, sino que estamos tan unidos, nos queremos tanto y la pasamos tan bien, que así estamos bien”.