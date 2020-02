¿Lucero sigue siendo novia del millonario Michel Kuri?: la actriz lo confesó

Después de estar casada por 14 años con el cantante Manuel Mijares, con quien tuvo dos hijos, José Manuel y Lucerito, y cuya separación se dio en muy buenos términos, la mexicana Lucero sigue enamorada del galán que la conquistó hace ya varios años.

Y parece que cupido llegó para quedarse, pues con el empresario mexicano Michel Kuri ya lleva siete años de noviazgo.

Pero eso sí, cuando se le preguntó a la Novia de América sobre si estaba pensando en ir al altar, ella respondió con seguridad:

“Cuando estamos tan contentos, enamorados e ilusionados, así como estamos nosotros, no pensamos en el matrimonio”, manifestó Lucero, y aclaró que no es porque no haya amor, sino es todo lo contrario.

“No por una falta de compromiso o de amor, sino que estamos tan unidos, nos queremos tanto y la pasamos tan bien, que así estamos bien”, declaró la mexicana según lo dio a conocer El Diario.

En la misma entrevista, la artista también despejó una incógnita que muchos se están preguntando respecto a volver a protagonizar novelas.

“El día que yo haga una telenovela lo diré abiertamente. Hablo de hechos, no rumores. Ahorita he leído una cantidad de notas que dicen que fui a hacer audiciones para telenovelas, y la verdad es que no”, recalcó la estrella, quien fue enfática en aclarar que los proyectos que le han ofrecido hasta el momento no la han convencido para volver a los protagónicos.

“Quiero aclarar que no hago audiciones: hace 40 años que los productores me conocen, he platicado con muchos de ellos y varios amigos, muy lindos, me han querido en sus proyectos, pero no se ajustan a lo que a mí me gustaría hacer en televisión“, advirtió Lucero.

También se le preguntó sobre lo que se rumoró, si sería la protagonista del remake de la telenovela “El privilegio de Amar”, pregunta a la cual respondió sin tapujos. “No voy a hacer telenovela, por el momento”, reafirmó.

A la actriz tampoco le llama la atención, por ahora, pisar las tablas para hacer teatro, pero sí enfatizó en lo que quiere.

“No es lo mío, me gusta muchísimo, admiro mucho a quienes lo hacen, pero por ser cantante yo pienso en llenar un teatro, auditorio o cualquier recinto cantando mis canciones, en vez de ser parte de una obra, recalcó.

Pero tampoco está cerrada a la banda en este aspecto.

Pero entonces, ¿cuál es el proyecto de Lucero en este momento?

Realmente lo que la artista desea es continuar cantando, es una de sus más fuertes pasiones que no pretende dejar.

Así que la protagonista de ‘Soy tu dueña”, está organizando un concierto en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, evento que está programado para el 6 de junio, donde sin la menor duda será un gran espectáculo.