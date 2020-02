Laura Bozzo se hizo un cambiecillo de look: ¿qué tal quedó?

Laura Bozzo lleva dos meses de este 2020 comprometida no solamente con sus proyectos para regresar a la televisión y a las nuevas plataformas de contenido online sino que también ha querido convertirse en todo un referente de moda e imagen. Y como parte de ese proceso en el que no ha parado de presumir todo tipo de looks, atuendos, y diseños, esta vez la querida conductora peruana, quien llevaba semanas presumiendo de su cabello ondulado, quiso hacerse un cambio.

La animadora del show de Laura mostró en su cuenta de Instagram que estuvo de visita donde su estilista, y allí se despidió de sus rizos sueltos y le dio la bienvenida al blower.

Ahora la peruana de 68 años se sumó de nuevo al club de las mujeres de cabello liso, y de paso le subió un tono al rubio con el que había empezado el 2020.

Los comentarios de sus fieles seguidores no se hicieron esperar y en solo unas horas la animadora recibió muchos elogios por su cambiecillo.



Además, Laura aprovechó para presumir de un look muy “trending”, con unos jeans, un sueter negro, tenis y unas gafas de sol circulares y coloridas.

Pero Laura no solamente usó sus redes para presumir de su nuevo estilo, que le dio miles de “likes”, sino que aprovechó para enviar un fuerte mensaje sobre el respeto a la mujer, sabiendo que se acerca el Día Internacional para honrar a su género.



“Comparto la protesta del 9 de marzo #undiasinmujeres 💪🏼estoy con ustedes🤚 es importante además que no nos olvidemos qué hay que educar a nuestros hijos con el ejemplo tenemos que cambiar los patrones machistas como sociedad #niunsologolpe. La unión hace la fuerza”, comentó la guapa animadora.

La conductora de televisión reveló hace unas semanas que su próximo programa, titulado “Que pase Laura”, es otro de los grandes proyectos en los que ha estado metiendo el alma.

“Este programa es Laura pero en la calle. Entonces esto se inicia en las redes sociales, donde la gente expone su caso en redes, y yo hago el seguimiento del caso en redes. Durante la semana se va a ver en redes. Todos los días, 24 horas en redes la historia. Y culmina en la televisión en un programa especial de hora y media que sería un resumen de lo que son las redes y en qué termina la historia… Es un crossover entre redes sociales y televisión”, manifestó Laura, advirtiendo que está decidida a sumarse a las nuevas tendencias tecnológicas.

“A través de las redes tú vas a jalar, millenials, gente muy joven, que va a ir a ver la conclusión en la televisión. Y en televisión tú vas a jalar quizás mayor, o público que no está en redes, para que vea durante la semana qué es lo que va a pasar con el programa. Es algo nuevo, totalmente nuevo, que es una creación que hemos hecho con Carlos Murguía y con Moisés Solanas, somos los tres dueños de este formato”, dijo la peruana.