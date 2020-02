Arrestan a actor de Walking Dead: ¿de qué acusan a Josh Turner?

Josh Turner, uno de los actores que ha aparecido en la serie “The Walking Dead” y en “The Vampire Diaries”, fue arrestado en Tennessee con una orden judicial de Oregón, donde inicialmente fue liberado por error.

Turner, de 34 años, fue arrestado en Newport, Condado de Cocke, Tennessee, el 13 de febrero después de que las autoridades en el área fueron informadas del error.

El actor había sido acusado de una violación de libertad condicional que involucraba un asalto en Oregon. Knoxville News informa que se espera que Turner sea extraditado a Oregón.

Según la página de IMDb de Turner, el actor ha hecho 17 apariciones en “The Walking Dead”. También ha aparecido en “The Watchmen” y en la película de 2016 de Burt Reynolds, “The Last Movie Star”. La primera aparición como actor de Turner, según su página de IMDb, fue un papel sin acreditar en la película “Crepúsculo”. Más recientemente, Turner tuvo un papel en “Impractical Jokers: The Movie”.



Turner ha sido acreditado en línea por tener el nombre “Tattoed Savior” en el programa. En 2014, la hija de Turner, Kaylie, apareció en un episodio junto a su padre. Kaylie Turner es también una aspirante a actriz.

Turner también es un aspirante a luchador profesional. En esa carrera, sigue el apodo de Josh “TKO” Turner.

El actor fue entrenado en el campo de la WWE y en el territorio de desarrollo de la compañía, Ohio Valley Wrestling.

En su perfil de IMDb, dice que Turner se vio obligado a tomarse un tiempo libre de la lucha libre debido a las lesiones.

“Muchos de los amigos y familiares de Josh, aunque era una fase en la que crecería, pero no Josh, estaba en su corazón y sabía lo que quería y qué tuvo que hacer para lograr sus sueños”, dijo en su página de Facebook.

En su perfil de Twitter, Turner dijo que tiene su residencia en Tennessee, pero es originario de Bedford, Indiana.

Las publicaciones en esa página indican que Turner tiene tres hijos y que es un activista por los problemas de autismo.

En 2019, Turner organizó una subasta para beneficiar a los niños sordos en East Ridge, Tennessee. El beneficio se llevó a cabo para la organización, Waiting to Hear

El 11 de febrero, Turner publicó un versículo de la Biblia en su página personal de Facebook. El versículo dice: “Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, tenemos un abogado con el Padre, Jesucristo el justo: 2. Y él es la propiciación por nuestros pecados: y no solo por los nuestros, sino también por los pecados del mundo entero”.

Turner dice en su página personal de Facebook que se casó con su novia el 31 de octubre de 2019.