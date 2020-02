Hija de José José denuncia que falso hijo del cantante quiere ser heredero

Tremendo novelón sigue formándose alrededor de la familia del fallecido cantante José José, y es que como si no fuera poco la pelea que ya reina entre los hijos mayores del Príncipe de la canción: Marysol y Jose Joel con su media hermana Sarita, ahora un nuevo personaje se suma a la controversia.

Se trata de Brayan Alvarez, el joven colombiano que hace unos años aseguró ser hijo del fallecido cantante, y quien tras someterse a una prueba de ADN pareció resignarse a no ser vástago del mexicano. El intérprete reapareció en escena y según denunció Marysol Sosa, el cantante quiere sumarse a la lista de herederos, en un acto que ya le causa mucha molestia a la familia y que ella ve como una obsesión del chico.

“Se le hizo su prueba y se le dieron sus resultados, y ya. Para muestra basta un botón”, dijo bastante molesta Marysol, según lo reveló la revista People en español. “Qué bueno que lo quiere mucho y siempre lo admirará, pero ya”.

Y ante la insistencia del colombiano, varios medios aztecas reportaron que el joven se hará una nueva prueba de ADN para confirmar sus sospechas o reafirmar los resultados que el propio Jose José en vida anunció públicamente.

“Con base en los resultados de los 18 sistemas genéticos, se concluye que la muestra colectada, verificada e identificada por personal calificado como José Rómulo Sosa Ortiz respecto a la muestra colectada e identificada por personal calificado, como Brayan Fanier Álvarez Rojas, hijo, queda excluida de una relación de paternidad”, mencionó el interprete de “40 y 20“ tras conocer la prueba.

La segunda esposa del cantante, Anel Noreña, se sumó a la polémica y no solamente mostró de nuevo el video donde José José muestra los resultados sino que le pidió a Brayan que desista de su obsesión infundada.

“Si él se va en contra de José, está verdaderamente usurpando el lugar del hijo de José”, dijo la exreina de belleza. “Es una realidad y la tienes que aceptar”.

Y ya dejando ver que el tema la tiene sacada de onda, Anel agregó: “Es una ofensa de este niño insistir en algo que no es. José ya partió. Le está llamando mentiroso a José José. El muchacho está cometiendo un grave error, él es un imitador de José José, no lo niego, pero no es su hijo. No es su hijo y aquí José se los dice a él y a ustedes”.